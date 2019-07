युजवेंद्र चहल आज अपना 29वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) समेत कई लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। हरियाणा के जींद में 23 जुलाई 1990 को जन्में युजवेंद्र चहल शतरंज की बिसात पर भी चतुराई से चालें चलना जानते हैं। वे मानते हैं कि उनकी गुगली को धार देने में शतरंज का भी बड़ा योगदान है। युजवेंद्र चहल ने अब तक 49 वनडे खेले हैं। इसमें उन्होंने 26.35 के औसत से 84 विकेट लिए हैं। वे 31 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलकर 46 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने 11 जून 2016 को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से वनडे में डेब्यू किया था। उन्होंने टी-20 करियर की शुरुआत भी जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच (18 जून, 2016) से ही की थी।

उन्होंने वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में 4 विकेट झटके थे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 उनके करियर का पहला वर्ल्ड कप था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में 4 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की थी। उस मैच के बाद उन्होंने बताया था, ‘शतरंज ने मुझे धैर्यवान रहना और रणनीति बनाना सिखाया। जब आप शतरंज खेलते हैं तो सामान्य तौर पर आप 15 से 16 चाल पहले ही सोच लेते हैं। इसी तरह जब आप फाफ (डुप्लेसिस) जैसे बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करते हैं तो योजना बनाने की जरूरत होती है कि आपको गुगली फेंकनी हैं या फ्लिपर, ऐसी कौन सी गेंद हैं जिसे वे समझ पा रहे हैं और कौन सी गेंद है जिसे वे नहीं समझ पा रहे।’

इस लेग स्पिनर ने फाफ डुप्लेसिस के विकेट का उदाहरण दिया जिसकी रणनीति उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान के रुख का आकलन करने के बाद बनाई थी। चहल ने बताया था, ‘मैंने जिस तरह फाफ को आउट किया वह मुझे काफी पसंद आया। मैं अपनी गेंदों को ड्रिफ्ट करवा रहा था इसलिए मैंने आफ स्टंप पर स्लाइडर डालने की योजना बनाई और उसे वह समझ नहीं पाया।’ चहल सबसे पहले आईपीएल में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से सुर्खियों में आये थे।

कप्तान विराट कोहली भी चहल की गेंदबाजों से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने एक बार कहा था, ‘चहल ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी गेंदबाजी से इनकार नहीं करते, फिर चाहे मैच की स्थिति कैसी भी क्यों न हो। वे पावरप्ले में भी गेंदबाजी के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप सर्कल के अंदर 7 फील्डर भी खड़े कर दें तो भी वे गेंदबाजी के लिए तैयार रहते हैं। उनके अंदर काफी आत्मविश्वास है। वे जिस तरह से खेल के बारे में सोचते हैं, वह दूसरों से काफी अलग है।’ युजवेंद्र अपने चहल टीवी को लेकर भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं।

