टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज युजवेंद्र चहल बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले मैच में अपना जलवा बिखेरने को तैयार हैं। इसी के साथ उनके फेमस चहल टीवी का भी दम देखने को मिल रहा है। युजी अपनी गेंदबाजी और मैच के बाद मजेदार एंकरिंग के चलते चर्चा में रहते हैं। हालांकि उन्होंने इस बार मैच से पहले ही दो मुस्टंडों का इंटरव्यू लिया है। जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। खास बात है कि ये इंटरव्यू चहल ने कुर्सी पर खड़े होकर लिया है।

इस बार चहल टीवी पर श्रेयस अय्यर और शिवम दूबे युजी के गेस्ट थे। दूबे इस सीरीज में अपना डेब्यू कर सकते हैं जो लंबे कद के साथ-साथ बड़े-बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। इस बाबत चहल ने इन दोनों का परिचय मुंबई के मुस्टंडे के रूप में किया और खुद जाकर कुर्सी पर खड़े हो गए। उनका कहना था कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी कमर दर्द करने लगेगी।

Chahal TV returns with Mumbai Boys – Shreyas & Shivam

In this fun segment, @yuzi_chahal speaks with @ShreyasIyer15 on Shivam Dube’s maiden T20I call-up and his foray into @IPL – feature by @28anand

Full video https://t.co/YUaNHZ5XYB #TeamIndia pic.twitter.com/uCIIz5qKnY

— BCCI (@BCCI) November 2, 2019