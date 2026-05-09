आईपीएल 2026 में लगातार एक के बाद एक कई विवाद सामने आ रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ा विवाद था वेपिंग से जुड़ा। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को ड्रेसिंग रूम के अंदर ई-सिगरेट पीते देखा गया था। फिर यह मामला थमा ही नहीं था कि फ्लाइट में पंजाब किंग्स के गेंदबाज युजवेंद्र चहल का भी वेप के साथ वीडियो वायरल हो गया। अब यह मामला सोशल मीडिया पर काफी गर्माया हुआ है। इसी कड़ी में भारत के पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन ने कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है।
युजवेंद्र चहल का वायरल वीडियो अर्शदीप सिंह के पॉडकास्ट का बताया जा रहा है। इस क्लिप में चहल को अपनी ई-सिगरेट कैमरे के आगे छिपाते हुए देखा जा रहा है। अब यह वीडियो सही है या एआई का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि, ई-सिगरेट (Vape) की बिक्री पर भारत में बैन लगा हुआ है। इसी को लेकर शिवरामाकृष्णन ने युजवेंद्र चहल पर कार्रवाई की मांग की है।
क्या बोले लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन?
एक्स पर एक यूजर ने इसी से जुड़ा एक पोस्ट किया जिसमें अर्शदीप सिंह को व्लॉग बनाने पर रोकने का जिक्र था जबकि चहल को सिर्फ एक कड़ी चेतावनी देकर छोड़ने की बात थी। इस पर रिप्लाई करते हुए कमेंट में लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन ने कहा,”वेप भारत में बैन है। उन्हें (युजवेंद्र चहल को) जेल में होना चाहिए था। फिर कानून बनाने और उन्हें लागू करने का क्या मतलब है। 25 प्रतिशत मैच फीस एक दाने की तरह है। अगर किसी आम आदमी ने यह किया होता तो क्या एक्शन होता?”
इस सीजन आईपीएल में इससे पहले राजस्थान के कप्तान रियान पराग को भी वेपिंग करते हुए ड्रेसिंग रूम में देखा गया था। उनके ऊपर इसके बाद कार्रवाई हुई थी और मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना भी लगा था। उन्हें बस चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। हालांकि, इस कार्रवाई से भी कई लोग खुश नहीं हैं और पराग को बैन करने की भी मांग हो रही थी।
“SRH और RCB पक्की”: रविचंद्रन अश्विन ने समझाया प्लेऑफ का गणित, बताया- CSK कैसे कर सकती क्वालिफाई
आईपीएल 2026 के 51 मैचों के बाद प्लेऑफ का गणित काफी रोचक हो गया है। रविचंद्रन अश्विन के मुताबिक दो टीमों की जगह पक्की है। जबकि सीएसके के लिए भी उन्होंने गणित समझाया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर