भारत-श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज यानी कि 5 जनवरी को खेला जाना है। इसको लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैदान में जमकर पसीना बहाया है। मैदान में अभ्यास की बात हो या फिर जिम में वर्कआउट की प्लेयर्स ने जमकर प्रैक्टिस की है।

लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों ने अपने कोच को ही लपेटे में ले लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि, यह पिटाई मौज मस्ती में हो रही है। इसका वीडियो टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

इस वीडियो को साझा करते हुए पंत ने लिखा कि वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट को बाद। दो हिस्सों में बंटे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले वीडियों में ऋषभ पंत भारतीय टीम के स्ट्रेंथ और कंडिशनिंग कोच निक वेब के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं।

During After Workout Vs Workout pic.twitter.com/OSaoxPu3YG

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 4, 2020