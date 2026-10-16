भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने आकाश चोपड़ा के साथ एक इंटरव्यू के दौरान दिल दहला देने वाली एक घटना के बारे में बताया जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। चहल ने बताया कि आईपीएल 2013 की एक पार्टी में नशे में धुत्त एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने उन्हें होटल की 15वीं या 16वीं मंजिल की बालकनी से बाहर लटका दिया था। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो एंड्रयू साइमंड्स या जेम्स फ्रैंकलिन नहीं थे।

भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए, युजवेंद्र चहल ने बताया कि जब उस खिलाड़ी ने उन्हें उठाया, तो उन्हें लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन स्थिति तब खतरनाक हो गई जब उस क्रिकेटर ने उन्हें बालकनी के बाहर लटका दिया, जिससे चहल को उस खिलाड़ी की गर्दन पकड़कर लटकना पड़ा। चहल ने कहा कि आरसीबी ने एक पार्टी रखी थी और मैं उस वक्त मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा था। मैं भी वहां गया था और देखा की एक आदमी बहुत ज्याद नशे में था।

चहल की किसी तरह से बची थी जान

चहल ने आगे बताया कि वो काफी हट्टा-कट्टा और बहुत ताकतवर था। वो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से था, लेकिन ना तो वो एंड्रयू साइमंड्स था और ना ही जेम्स फ्रैंकलिन बल्कि कोई और ही था। चहल ने बताया कि उस खिलाड़ी ने मुझे बुलाया और और फिर हवा में उठा लिया। पहले तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है लेकिन फिर उसने मुझे बालकनी से लटका दिया और मैं बस उसकी गर्दन पकड़े हुए था। मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि वह बुरी तरह नशे में था और कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। अचानक बाकी लोगों ने बीच-बचाव किया और मुझे वापस ऊपर खींच लिया। वह आदमी तो हंस रहा था, लेकिन मेरे लिए यह किसी पुनर्जन्म जैसा था।

लेग-स्पिनर ने यह भी माना कि उस समय वह काफी युवा और नासमझ थे और उन्हें नहीं पता था कि औपचारिक शिकायत कैसे दर्ज कराई जाती है। आखिरकार उन्होंने इस घटना को पीछे छोड़ने और मामले को आगे बढ़ाने के बजाय अपने क्रिकेट करियर को संवारने पर ध्यान देने का फैसला किया। आपको बता दें कि चहल ने 2013 में मुंबई इंडियंस के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए, जहां उन्होंने आठ सीजन बिताए। वे इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 188 मैचों में 233 विकेट लिए हैं।

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विजडन ने बैटिंग क्रम में चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैटर स्टीव स्मिथ को रखा जबकि पांचवें स्थान पर इंग्लैंड टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान जो रूट को रखा। वहीं टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत को शामिल किया और उन्हें बैटिंग क्रम में छठे स्थान पर जगह दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)