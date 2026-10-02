भारत के लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट (लाल गेंद की क्रिकेट) से संन्यास ले लिया है। उन्होंने कहा कि भारत की टेस्ट कैप पाने का सपना था, जो अब मुमकिन नहीं है। उन्हें अभी भी भारत की वनडे और टी20 में वापसी की उम्मीद है। चहल ने भारत के लिए कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन वे 72 वनडे और 80 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने अपना आखिरी मैच अगस्त 2023 में टी20 में खेला था।

चहल ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, ‘मेरे लिए, रेड-बॉल क्रिकेट कभी भी सिर्फ एक और फॉर्मेट नहीं था। इसी से मैंने धैर्य, कैरेक्टर, मुश्किलों का सामना करने की क्षमता और घंटों तक मैदान पर डटे रहकर हर रन और हर विकेट के लिए संघर्ष करने की असली खुशी का मतलब सीखा।’

टेस्ट कैप पहनना सपना था

चहल ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, ‘मैंने अपना आखिरी फर्स्ट-क्लास मैच लॉर्ड्स में खेला था। यह कहना मेरे लिए भावुक कर देने वाला है क्योंकि टेस्ट कैप पहनना हमेशा से मेरा सपना रहा था, जिसे मैंने कई सालों तक संजोकर रखा था। भले ही वह सपना सच नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपने इस सफर से पूरी तरह संतुष्ट हूं और इस फॉर्मेट में मुझे मिले हर मौके के लिए बेहद आभारी हूं।’

देश के लिए खेलने की भूख

चहल ने आगे कहा कि उनका सफर अभी पूरा नहीं हुआ है और वह देश के लिए खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘मुझमें अपने देश के लिए खेलने की भूख अभी भी है। मेरा मानना ​​है कि मुझमें अभी भी क्रिकेट बाकी है और वनडे और टी20 फॉर्मेट में एक और मौका पाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा।’

चहल का फर्स्ट क्लास करियर

चहल ने 2009 में हरियाणा के लिए अपना फर्स्ट-क्लास करियर शुरू किया और 49 मैचों में 32.27 के औसत से 148 विकेट लिए। उन्होंने हाल ही में नॉर्थम्पटनशायर के लिए फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेला, जिसके लिए उन्होंने 2026 काउंटी चैंपियनशिप के डिविजन टू में 16.14 के औसत से 21 विकेट लिए। उनका आखिरी फर्स्ट-क्लास मैच मिडलसेक्स के खिलाफ था, जिसने नॉर्थम्पटनशायर को सात विकेट से हरा दिया।

आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज चहल

भले ही भारतीय चयनकर्ताओं की नजर में चहल की अहमियत कम हो गई है, लेकिन वह अब भी लिस्ट ए और टी20 मैच खेल रहे हैं। वह आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और अभी पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। हरियाणा के लिए रेड-बॉल क्रिकेट में चहल कभी भी रेगुलर खिलाड़ी नहीं रहे। रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने आखिरी बार 2016-17 में दो से ज्यादा मैच खेले थे, जब उन्होंने सात मैचों में 22.60 के औसत से 33 विकेट लिए थे।

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