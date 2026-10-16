दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल ने जनवरी 2023 में भारत के लिए आखिरी बार वनडे और अगस्त 2023 में टी20 खेला था। सफेद गेंद की क्रिकेट में उन्होंने काफी सफलता हासिल की। टी20 क्रिकेट में अटैकिंग गेंदबाजी बाद भी चहल को टी20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। वह 2019 वनडे वर्ल्ड कप में भारत के बेस्ट स्पिनर थे। इसके बाद भी वह 2023 में घरेलू सरजमीं पर वर्ल्ड कप नहीं खेले।

36 साल के युजवेंद्र चहल ने पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा के साथ बातचीत में बताया है कि वह 2023 वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेले? चहल ने बताया कि उन्हें तत्कालीन कप्तान रोहित शर्मा ने बताया था कि उनका चयन किस वजह से नहीं हुआ। चहल ने खुलासा किया कि नंबर-8 तक बल्लेबाजी की चाह में उन्हें नहीं चुना गया।

मैंने चयन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया

चहल ने कहा, ‘2023 में जब मैं काउंटी खेलने गया था तो रोहित ने मुझसे कहा था कि उन्हें आठवें नंबर तक बल्लेबाज चाहिए, इसलिए हम उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे साफ तौर पर बताया था कि वह वर्ल्ड कप के लिए एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज की भी तलाश कर रहे हैं। इसलिए मेरे लिए स्थिति बिल्कुल साफ थी। वर्ल्ड कप के बाद, मैंने चयन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया।’

2024 टी20 वर्ल्ड कप में चयन

चहल को 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह मिल गई। हालांकि, उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसे लेकर उन्होंने कहा, ‘आईपीएल 2024 में, मैं बस मजे करने आया था और मैंने खुद पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं डाला। उस सीजन में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और रोहित ने मुझसे कहा कि वह मुझे टीम में चाहते हैं और हम चयन मीटिंग में देखेंगे।’

टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए चहल

2016 के मध्य में अपने डेब्यू के बाद से टी20 फॉर्मेट में 78 मैचों में 96 विकेट लेकर भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में शामिल होने के बावजूद चहल 2022 और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में टीम में होने के बाद भी नहीं खेले। 2021 और 2026 में हुए वर्ल्ड कप में चुने ही नहीं गए। जब चहल से पूछा गया कि किस बात से उन्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचा तो उन्होंने कहा कि टीम में जगह न मिल पाना एक भी मैच न खेल पाने की तुलना में कहीं ज्यादा निराशाजनक था।

काश कम से कम एक वर्ल्ड कप मैच खेलने का मौका मिल जाता

चहल ने कहा, ‘2021 में मुझे और भी बुरा लगा क्योंकि मैं टीम का हिस्सा ही नहीं था। 2022 में कम से कम मैं टीम में तो था। कभी-कभी आपको पता होता है कि शायद टीम का कॉम्बिनेशन काम न करे, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन मन में हमेशा यह रहता है कि काश कम से कम एक वर्ल्ड कप मैच खेलने का मौका मिल जाता। रोहित ने मुझे बता दिया था कि मैं तभी खेलूंगा जब कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, इसलिए कम से कम मेरे पास पूरी स्पष्टता थी।’

चहल का फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से संन्यास

इस साल अगस्त में नॉर्थम्पटनशायर के साथ काउंटी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद चहल ने 49 मैचों में 148 विकेट लेकर फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 343 मैचों में 396 विकेट लेने वाले चहल टी20 क्रिकेट में सभी भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं।

युजवेंद्र चहल ने लाल गेंद की क्रिकेट से लिया संन्यास

युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। वह 72 वनडे और 80 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने अपना आखिरी मैच अगस्त 2023 में टी20 में खेला था। पूरी खबर पढ़ें।