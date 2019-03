भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया था और इसके बाद बुमराह और विजय शंकर के शानदार आखिरी ओवरों की बदौलत भारत ने इस मैच को 8 रनों से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इस जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए कप्तान कोहली काफी खुश दिखे। चहल टीवी पर उन्होंने विजय शंकर और साथी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ भी कि, लेकिन इसी बीच इस शो के होस्ट युजवेंद्र चहल ने विराट कोहली की दाढ़ी को लेकर उनका मजा लेने की कोशिश की जिसपर विराट ने कुछ इस तरह का रिएक्शन दिया।

कप्तान कोहली ने इस मैच में अपने करियर का लाजवाब 40वां शतक जड़ा जिसके बाद चहल टीवी पर वो युजी के साथ नजर आए। इस शतक के बारे में जवाब देते हुए कप्तान कोहली ने कहा कि इस शतक से ज्यादा मायने टीम की जीत रखती है और मैं बहुत खुश हूं कि हमने एक टीम वर्क के साथ इस मैच को जीता। वहीं, कप्तान कोहली ने विजय शंकर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जमकर तारीफ भी की। इसी बीच चहल ने कोहली की सफेद दाढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप देख सकते हैं कि प्रेशर की वजह से विराट भइया की दाढ़ी के कुछ बाल सफेद हो गए हैं। इसपर विराट ने हंसते हुए जवाब दिया कि हां इसका असर दिख रहा है।

