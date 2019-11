भारत-बांग्लादेश के बीच खेले गए ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में विराट सेना के इशांत शर्मा और उमेश यादव ने धमाकेदार गेंदबाजी का मुजायरा पेश किया और मेहमान टीम के बल्लेबाजों की जमकर खैर ली। इस जीत के बाद दोनों ने अपनी सफलता का राज रोहित शर्मा के साथ शेयर किया। इस दौरान हिटमैन शर्मा एंकर की भूमिका में दिखे। इसे देखकर चहल टीवी के होस्ट युजवेंद्र काफी प्रभावित हुए और उन्होंने यह वीडियो शेयर करते हुए एक कैप्शन लिखा जो काफी चर्चा में है।

इस बातचीत के वीडियो को शेयर करते हुए युजवेंद्र चहल ने लिखा कि- नए एंकर रोहिता शर्मा द्वारा गुड जॉब। ऐसा ही करते रहे नौजवान। इसके साथ ही उन्होंने इमोजी भी शेयर किया। बता दें कि टीम की जीत के बाद युजवेंद्र चहल अक्सर खिलाड़ियों और जीत के हीरो के साथ इंटरव्यू करते हैं जिसका वीडियो चहल टीवी के नाम से काफी मशहूर है। वहीं, रोहित शर्मा और चहल के बीच मीठी नोकझोक अक्सर देखने को मिलती है।

Good job by New anchor Rohitaa Sharamaaaa @ImRo45 keep it up youngster @BCCI https://t.co/egl4A4h512

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 25, 2019