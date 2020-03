कोरोना के कहर में यजुवेंद्र चहल के वीडियो ने मचाई गदर, मिस्ट्री गर्ल संग कर रहे नादानियां

कोरोनावायरस के चलते वनडे सीरीज पहले ही रद्द की जा चुकी है और इंडियन प्रीमियर लीग की डेट्स भी आगे बढ़ा दी गई हैं। पहले IPL के मैच 29 मार्च से होने वाले थे लेकिन महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीसीसीआई ने 15 अप्रैल तक टाल दिया है। मैचों के स्थगित होने के चलते इन दिनों जहां तमाम प्लेयर्स अपने परिवार संग क्लालिटी टाइम बिता रहे हैं तो वहीं यजुवेंद्र चहल टिकटॉक पर अपना ध्यान दे रहे हैं। आए दिन ही चहल के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं। कोरोना के कहर के बीच चहल के एक वीडियो ने ट्वीटर पर गदर मचाया हुआ है।

चहल के एक फैन ने उनका यह वीडियो शेयर किया है जिसमें वह एक गर्ल के साथ दिख रहे हैं। पहले वह इस मिस्ट्री गर्ल के साथ चलते हुए दिखते हैं और फिर अपने जूतों की लेस बांधते हुए नजर आते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा है। 43 सेकेंड की ड्यूरेशन के इस वीडियो में चहल के पीछे वह लड़की हंसते-मुस्कुराते हुए उछलती -कूदती दिख रही है। बाद में गर्ल के इस अंदाज को देख चहल भी नादानियां करते दिखाई देते हैं।

वीडियो को देख क्रिकेट फैंस जमकर हंस रहे हैं। तमाम लोग कमेंट में चहल के कुछ पुराने फनी वीडियो डाल रहे हैं। साथ ही एक फैन ने मोहम्मद सामी का भी एक वीडियो शेयर किया है और चहल के लिए लिखा है कि समी को भी बिगाड़ दिया है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों भी चहल का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह गोवा में दो गर्ल्स के साथ फनी अंदाज में डांस करते हुए दिख रहे थे। बीच में चहल और अगल-बगल दो गर्ल्स उनके साथ अंग्रेजी गाने पर डांस करते हुए दिख रही हैं। इससे पहले भी चहल का अकेले डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। टीम इंडिया के स्पिनर अपनी रियल लाइफ में काफी कूल हैं। हाल ही में चहल की एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी जिसमें वह मास्क लगाए हुए नजर आए थे। कोरोनावायरस के चलते चहल मस्ती के साथ-साथ अपनी सुरक्षा भी करते हैं। वह जहां भी जाते हैं मास्क पहले हुए नजर आते हैं।

