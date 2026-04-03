टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने दावा किया कि उन्होंने संजू सैमसन के करियर के सबसे मुश्किल दौर से बाहर निकालने में उनकी किस तरह से मदद की थी। युवी ने संजू की असफलताओं पर भी बात की जिसकी वजह से इस बैटर को अपने खेल के तरीके पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया था।

युवराज ने कहा था, तुम्हें फुटवर्क में सुधार करना ही होगा

भारत के पूर्व ऑलराउंडर ने बताया कि संजू सैमसन और उनके बीच हुई अहम बातचीत ने विकेटकीपर-बल्लेबाज को उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर से उबरने में मदद की। युवराज ने कहा कि संजू सैमसन की बात करें तो जो 8-10 पारियों में नाकाम रहे थे और असफलता के दौर से गुजर रहे थे। यही वह मोड़ होता है जब आपको खुद से कहना पड़ता है कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। संजू उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहं उन्हें लगने लगा था कि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पा रही है।

युवी ने आगे कहा कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में दो शतक बनाए थे इसलिए मुझे लगा… उनके साथ मेरी बातचीत 2024 में हुई थी, जब भारत ने बारबाडोस में वर्ल्ड कप जीता था। उस वर्ल्ड कप में संजू खेल नहीं रहे थे। मैं पिछले 2-3 आईपीएल सीजन से उनकी बल्लेबाजी पर नजर रख रहा था। मैंने उनसे कहा था कि जब भी उन्हें समय मिले हम बात करेंगे। युवराज ने स्पोर्ट्स तक के पॉडकास्ट में ये बातें कहीं।

युवराज ने बताया कि तो संजू के साथ मेरी दिक्कत यह थी कि तुम्हें अपने फुटवर्क में सुधार करना होगा। अगर तुम अपने फुटवर्क में सुधार नहीं करोगे तो तुम लगातार मुश्किल में पड़ोगे। रन बनाना या न बनाना अलग बात है, लेकिन तुम्हें अपने फुटवर्क में सुधार करना ही होगा। मैंने उसे कुछ आइडिया दिए कि इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। उसके बाद उन्होंने खेला और अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन फिर उन्हें एक और मौका मिला। मुझे लगा कि क्वार्टर-फाइनल, सेमी-फाइनल और फाइनल में उन्होंने जितनी ज्यादा गेंदों का सामना किया उनका फुटवर्क उतना ही बेहतर होता गया। उन्होंने विकेट पर जितना ज्यादा समय बिताया, उनका फ़ुटवर्क उतना ही सुधरा।

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