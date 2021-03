क्रिकेट के ‘भगवान’ सचिन तेंदुलकर शनिवार (27 मार्च) को कोविड19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी। तेंदुलकर के ट्वीट के कुछ देर बाद ही इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने एक विवादित ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दुनिया को बताना जरूरी है क्या? माना जा रहा है कि पीटरसन का इशारा सचिन की ओर था। तेंदुलकर ने पॉजिटिव होने के बाद खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है।

पीटरसन ने ट्वीट किया, ‘‘कृपया कोई मुझे बताए, आखिर क्यों किसी को दुनिया को बताने की जरूरत पड़ती है कि वह कोरोना पॉजिटिव है?’’ इस पर टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने उनकी क्लास लगा दी। युवी ने जवाब देते हुए पहले ट्वीट में कहा, ‘‘और यह सवाल आज ही आपको क्यों सूझा? इससे पहले क्यों नहीं?’’ इसके बाद युवराज ने कहा- हाहाहा मैं सिर्फ तुम्हारी टांग खींच रहा था।’’ युवराज के अलावा कई क्रिकेट फैंस ने पीटरसन को उनके ट्वीट के लिए कोसा।

Can someone please tell me, why you need to announce it to the world, that you have Covid?! — Kevin Pietersen (@KP24) March 27, 2021

And how come you thought of this today and not before ? — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 27, 2021

Just seen Sachin has it! Oops!

Sorry @sachin_rt , get better soon buddy! — Kevin Pietersen (@KP24) March 27, 2021

पीटरसन ने बाद में अपने ट्वीट पर सफाई दी। केपी ने कहा कि उन्हें पता चल गया है कि लोग क्यों सोशल मीडिया पर कोरोना पॉजिटिव होने का ऐलान करते हैं। इसकी वजह ये है कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। साथ ही पीटरसन ने जवाब देने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। केपी हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लेने के लिए रायपुर आए हुए थे।

सचिन ने ट्वीट कर क्या कहा था?

47 साल के तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा था, ‘‘मैं खुद जांच करवा रहा था और कोविड-19 से बचने के लिए सभी जरूरी सावधानी भी बरत रहा था। हालांकि बीमारी के हल्के लक्षणों के बाद आज जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। घर के अन्य सदस्य जांच में निगेटिव आए हैं। मैं घर में आइसोलेट हूं और डॉक्टरों के सलाह के अनुसार सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूं। मैं उन सभी स्वास्थ्य पेशेवरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी और देशभर के अन्य लोगों की देखभाल कर रहे हैं। सभी सावधानी बरते।’’