Yuvraj Singh troll Kevin Pietersen: युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वे चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। कभी ग्लोबल टी20 कनाडा में चौके-छक्के जड़ने को लेकर तो कभी सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पिणियों के कारण। हालिया मामला सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के इस पूर्व क्रिकेटर ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को ट्रोल किया है। चौंकिए नहीं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मौका मिलने पर एकदूसरे के मजे लेते रहते हैं।

इस बार युवराज सिंह ने बाजी मारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग (English Premier League) के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) की पसंदीदा टीम चेल्सी (Chelsea) है। वहीं, युवराज सिंह मैनचेस्टर यूनाइटेड (Manchester United) के समर्थक हैं। चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच रविवार यानी 11 अगस्त की रात मैच हुआ। यह मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4-0 से जीता। मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से मार्क्स रैशफोर्ड, एंथोनी और डेनियल जेम्स ने गोल किए। रैशफोर्ड ने 18वें और 67वें मिनट में गोल किया, जबकि एंथोनी ने 65वें और जेम्स ने 81वें मिनट में गोल किए थे।

वैसे यह पहला मामला नहीं है, जब युवराज ने पीटरसन की खिंचाई की हो। इस साल की शुरुआत में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रदर्शन को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई थी। पीटरसन का मानना था कि बेहतरीन टीमों में मैनचेस्टर सिटी पहले नंबर पर है ना कि मैनचेस्चर यूनाइटेड। उन्होंने कहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड दूसरे नंबर की बेहतरीन टीम है। इसके बाद युवी ने उन्हें जवाब देते हुए ट्वीट किया था, ‘आपको सोशल मीडिया की आदत हो जानी चाहिए थी, कुछ सच दुख पहुंचाते हैं।’ हालांकि, इस बार अब तक केविन पीटरसन ने युवराज सिंह को अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।

Hey mr @KP24 very quiet today all ok @ManUtd

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) August 12, 2019