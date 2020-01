टीम इंडिया को 2-2 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह के फैंस की संख्या करोड़ों में है। ऐसे में टीम इंडिया का यह पूर्व ऑलराउंडर यदि किसी की बैटिंग स्किल्स का मुरीद हो जाए तो उसमें कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी। जी हां, सिक्सर किंग बॉलीवुड (Bollywood) अभिनेत्री (Actress) सैयामी खेर (Saiyami Kher) की बल्लेबाजी के मुरीद हो गए हैं। वे एक्ट्रेस की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि, यह अलग बात है कि इस अभिनेत्री की चाहत बल्लेबाजी करने की नहीं, बल्कि युवराज सिंह के खिलाफ गेंदबाजी करने की है।

सैयामी खेर ने गुरुवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो (Video) शेयर किया। इसमें वे क्रिकेट खेलते हुई नजर आ रही हैं। वे फ्रंट फुट शॉट लगाती दिख रही हैं। उन्होंने अपने इस वीडियो का कैप्शन लिखा, ‘2020 फ्रंट फुट पर।’ सैयामी के इस वीडियो पर युवराज की भी नजर पड़ी। उन्होंने एक्ट्रेस की बैटिंग स्किल्स की तारीफ की। सिक्सर किंग युवराज ने सैयामी की बैटिंग और उनके शॉट सेलेक्शन की तारीफ करते हुए लिखा, ‘शॉट दोस्त।’

सैयानी ने युवराज के तारीफ वाले कमेंट को काफी देर में देखा। हालांकि, उन्होंने भी युवराज को शानदार जवाब दिया। सैयानी ने लिखा, ‘लेकिन अब भी आपको गेंदबाजी करने का इंतजार कर रही हूं।’ सैयामी की इस पोस्ट पर युवराज सिंह के लिए भी कमेंट आ रहे हैं। @SANJAY0793 ने लिखा, हम आपको बहुत मिस करते हैं। क्या आप भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बना सकते हैं? @its_IAK ने लिखा, ‘युवराज सिंह ने सैयामी खेर को क्लीन बोल्ड कर दिया।’

2020 on the front foot pic.twitter.com/lcTn00p0dq

but still waiting to bowl to you

— Saiyami Kher (@SaiyamiKher) January 2, 2020