World Championship of Legends 2026: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 के पहले मैच में इंडिया चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ युवराज सिंह की तूफानी पारी के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 196 रन बनाए और कंगारू टीम को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया। युवराज सिंह ने इस सीजन के पहले ही मैच में जोरदार पारी खेली और सीजन का पहला अर्धशतक लगाने का कमाल किया।

युवराज सिंह ने 31 गेंदों पर लगाया अर्धशतक

युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और इस मैच में 44 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली। युवी ने अपनी इस पारी के दौरान 6 छक्के और 5 चौके भी लगाए साथ ही उनका स्ट्राइक रेट 161.36 का रहा। इस मैच में भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए नमन ओझा और अंबाती रायुडू आए थे जिसमें नमन ने 31 रन जबकि अंबाती ने 4 रन की पारी खेली और उन्होंने निराश किया। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए स्टुअर्ट बिन्नी ने 9 गेंदों पर 13 रन बनाए और चलते बने।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युसूफ पठान ने अच्छी बल्लेबाजी की और उन्होंने 20 गेंदों पर 4 छक्के और एक चौके की मदद से 37 रन की पारी 185.00 की स्ट्राइक रेट के साथ खेली। इरफान पठान का बल्ला नहीं चला और वो एक रन बनाकर आउट हो गए जबकि ऋषि धवन ने 12 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए और अपनी पारी के दौरान 4 छक्के और एक चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट इस मैच में 291.67 का रहा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन हिल्फेनहॉस, बेन लॉफलिन और फवाद अहमद ने 2-2 विकेट लिए।

सहवाग से आगे निकले गिल, रोहित शर्मा नंबर 1; एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले दुनिया के टॉप-5 बैटर्स

एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जबकि इस लिस्ट में अब गिल ने सहवाग को पीछे छोड़ दिया और इशान किशन के साथ इस नंबर पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

एशियन गेम्स 2026: भारत ने हॉकी फाइनल में मलेशिया को हरा जीता गोल्ड, हरमनप्रीत किए 2 गोल; ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से हरा दिया और गोल्ड मेडल जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए भी क्लालिफाई कर लिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)