युवराज सिंह ने रोहित शर्मा को किया था बर्थडे विश, हिटमैन ने कर दिया ट्रोल

टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा गुरुवार यानी 30 अप्रैल को 33 साल के गए। इस मौके पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रैंचाइजी मुंबई इंडियंस ने एक वीडियो के जरिए उन्हें विश किया था। इसमें मुंबई के मौजूदा और पूर्व खिलाड़ी शामिल थे। वीडियो के जरिए युवराज सिंह ने भी रोहित को विश किया। इसका रिप्लाई देते हुए मुंबई इंडियंस के कप्तान ने युवराज के बढ़ते बालों के मजे ले लिए। युवी पिछले साल मुंबई के लिए खेले थे। इसके बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

रोहित ने युवी को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘‘आपलोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन ने युवी पाजी के बालों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।’’ रोहित लॉकडाउन सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। वे गुरुवार शाम यानी 30 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर महिला टीम की ओपनर स्मृति मंधाना और ऑलराउंडर जेमिमा रोड्रिग्ज के साथ लाइव चैट पर बातचीत की थी। उस दौरान रोहित ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के मजे ले लिए थे।

thank you so much guys. @YUVSTRONG12 lockdown has seriously hit your hair the hardest https://t.co/0AOJ2TJvWo

— Rohit Sharma (@ImRo45) May 1, 2020