Yuvraj Singh, Wankhede Stadium: भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह इस सीजन आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते नजर आएंगे। इस सीजन आईपीएल का आगाज 23 मार्च से होने जा रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों के पास तैयरियों के लिए बेहद कम समय रह गया है। चेन्नई की टीम ने रविवार को अपने घरेलू मैदान पर प्रैक्टिस किया। इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पंजाब की टीमों ने भी टूर्नामेंट से पहले अभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी भी अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेलते नजर आए। इस दौरान युवराज सिंह ने भी इसमें हिस्सा लिया। युवराज के लिए इस सीजन वानखेड़े उनका होम ग्राउंड होगा। युवराज जब प्रैक्टिस करने मैदान पर आ रहे थे तो एक शख्स ने उनसे बल्ले का भार पूछा। इस पर युवी ने 2.8 कहकर जवाब दिया। इसके बाद मैदान पर आते ही युवी कहते हैं, ‘2011 वर्ल्ड कप की यादें ताजा हो गईं। इस ग्राउंड में जब भी आता हूं, पुरानी यादें दिमाग में घूमने लगती है। मेरे लिए ये सबसे अच्छी यादें हैं।”

बता दें कि 8 साल पहले भारतीय टीम ने इसी मैदान पर धोनी की कप्तानी में दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इस वर्ल्ड कप में युवराज ने गेंद और बल्ले दोनों से ही टीम के लिए अहम योगदान दिया। युवराज को उनकी परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया था। युवराज सिंह ने इस टूर्नामेंट के दौरान 362 रन बनाने के साथ-साथ 15 विकेट भी झटके थे। आईपीएल से पहले युवराज जमकर पसीना बहा रहे हैं।

Start your Monday by watching @YUVSTRONG12 walk down the Wankhede stairs and talk about the 2011 @ICC World Cup #CricketMeriJaan #OneFamily pic.twitter.com/pNysQP5BPp

— Mumbai Indians (@mipaltan) March 18, 2019