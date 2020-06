टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 1983 वर्ल्ड कप जीत के हीरोज को याद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह राष्ट्रीय गौरव का क्षण था। इस ट्वीट का जवाब देते हुए भारतीय टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री ने युवराज से अपना पुराना हिसाब चुकता कर लिया। युवराज ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय गौरव का एक क्षण। हमारे सीनियर्स ने इस दिन 1983 क्रिकेट विश्व कप जीता था। 1983 की टीम के प्रत्येक सदस्य को बधाई। आपने 2011 में इसे दोहराने के लिए बेंचमार्क सेट किया था। भारत को सभी खेलों में विश्व विजेता बनने की उम्मीद है।’’

युवराज ने ट्वीट में तत्कालीन कप्तान कपिल देव और उस टीम के सदस्य रहे रवि शास्त्री का नाम नहीं लिखा। इस पर शास्त्री ने कहा, ‘‘धन्यवाद जूनियर। आप मुझे और कपिल देव को टैग कर सकते थे।’’ दरअसल, 2011 वर्ल्ड कप जीत के 9 साल पूरे होने पर शास्त्री ने ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह का नाम नहीं लिखा था। तब युवराज ने उनसे कहा था कि आप मेरा और धोनी का नाम टैग कर सकते थे।

Thanks, Junior! You can tag me and Kaps also – @therealkapildev https://t.co/EZqRbzYTT7



शास्त्री के रिप्लाई पर युवराज ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ‘‘हाहाहाहा सीनियर, आप ऑन और ऑफ द फील्ड महान हो। कपिल पाजी पूरी तरह से एक अलग लीग थे।’’ दरअसल, 2 अप्रैल 2020 को शास्त्री ने महेंद्र सिंह धोनी के यादगार छक्के का वीडियो शेयर किया था। उस दौरान वे कमेंट्री कर रहे थे। शास्त्री ने तब ट्वीट करते लिखा था- बहुत बधाई, कुछ ऐसा है जिसे आप जिंदगी भर संजोएंगे। ऐसे ही जैसे हम 1983 के ग्रुप वाले करते हैं।’’ उन्होंने अपने पोस्ट में दिग्गज सचिन तेंदुलकर और मौजूदा कप्तान विराट कोहली को भी टैग किया था।

Thanks senior ! U can tag me and mahi also we were also part of it

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 2, 2020