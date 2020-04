भारतीय टीम ने 2011 में 2 अप्रैल को वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका को हराया था। टीम इंडिया तब दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हुई थी। भारतीय टीम के वर्तमान कोच रवि शास्त्री ने उस जीत को याद करके एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को टैग किया। इस बार टूर्नामेंट के हीरो रहे युवराज सिंह ने शास्त्री को बुरी तरह ट्रोल कर दिया। हालांकि, बाद में शास्त्री ने अपनी गलती सुधार ली।

दरअसल, शास्त्री ने महेंद्र सिंह धोनी का विनिंग सिक्स शेयर किया। उन्होंने लिखा- ‘‘बहुत बधाई हो, ये यादें आपकी पूरी जिंदगी में खुशियां लाएंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे 1983 के ग्रुप के जीवन में।’’ शास्त्री ने ट्वीट में विनिंग सिक्स मारने वाले धोनी और टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज को टैग नहीं किया। इस युवराज ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ‘‘धन्यवाद सीनियर, आप मुझे और माही को भी टैग कर सकते हैं। हम भी इस वर्ल्ड कप का हिस्सा थे।’’

Many Congratulations Guys! Something you will cherish all your life. Just like we from the 1983 group #WorldCup2011 – @sachin_rt @imVkohli pic.twitter.com/1CjZMJPHZh

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) April 2, 2020