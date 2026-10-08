वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 के 8 मुकाबले हो चुके हैं। 8वें मुकाबले में वेस्टइंडीज चैंपियंस की टीम ने इंग्लैंड चैंपियंस को 7 विकेट से मात दी। इस जीत के बाद अंकतालिका में कैरेबियाई टीम का खाता खुला है। वहीं पहली हार के बावजूद इंग्लैंड की टीम अंकतालिका में टॉप पर काबिज है। वहीं बल्लेबाजों की लिस्ट में युवराज सिंह टॉप 5 से बाहर हो गए हैं।

गेंदबाजों की लिस्ट में भारतीय बॉलर धवल कुलकर्णी नंबर 1 पर काबिज हैं। दो मैचों में 6 विकेट लेकर कुलकर्णी टॉप पर मौजूद हैं। वहीं इंग्लैंड के रवि बोपारा ने 3 पारियों में 160 रन बनाए हैं और नंबर 1 पर काबिज हैं। रिचर्ड लेवी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं और युवराज सिंह अब टॉप 5 से बाहर होकर छठे स्थान पर खिसक गए हैं। एबी डिविलियर्स इस लिस्ट में 7वें और डेविड वॉर्नर आठवें स्थान पर हैं।

इस मैच के बाद अंकतालिका में इंग्लैंड चैंपियंस की टीम टॉप पर मौजूद है। वहीं इंडिया चैंपियंस की टीम तीसरे स्थान पर है। वेस्टइंडीज चैंपियंस की टीम पांचवें स्थान पर है। बांग्लादेश की टीम अपने दोनों मैच हारी है और अंकतालिका में आखिरी स्थान पर है।

WCL 2026 के 8वें मैच (वेस्टइंडीज चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस) के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके (4s) छक्के (6s) रवि बोपारा 3 3 160 80.00 172.04 10 12 रिचर्ड लेवी 1 1 87 87.00 223.08 5 8 फिल मस्टर्ड 3 3 82 41.00 167.35 5 7 महमुदुल्लाह 2 2 75 75.00 197.37 2 8 समित पटेल 3 3 74 24.67 117.46 6 3

WCL 2026 के 8वें मैच (वेस्टइंडीज चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस) के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट धवल कुलकर्णी 2 8.0 48 6 12.67 76 1 0 समित पटेल 3 10.0 60 5 14.20 71 1 0 रयान साइडबॉटम 3 10.0 60 5 16.80 84 0 0 फवाद अहमद 2 7.0 42 4 15.50 62 0 0 अबू जायेद 2 7.0 42 4 18.50 74 0 0

WCL 2026 के 8वें मैच (वेस्टइंडीज चैंपियंस बनाम इंग्लैंड चैंपियंस) के बाद अंकतालिका

क्रमांक टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 इंग्लैंड चैंपियंस 3 2 1 0 4 +0.374 2 साउथ अफ्रीका चैंपियंस 1 1 0 0 2 +4.850 3 इंडिया चैंपियंस 2 1 1 0 2 +0.625 4 ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस 2 1 1 0 2 -0.225 5 वेस्टइंडीज चैंपियंस 2 1 1 0 2 -1.577 6 बांग्लादेश चैंपियंस 2 0 2 0 0 -1.953

WCL 2026: क्रिस गेल फ्लाप, सिमंस का तूफानी पचासा; इंग्लैंड चैंपियंस की पहली हार, वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से जीता मैच

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 में वेस्टइंडीज चैंपियंस की टीम ने पहली जीत दर्ज करते हुए इंग्लैंड चैंपियंस को मात दी है। इस मुकाबले में क्रिस गेल का बल्ला नहीं चला लेकिन लेंड्ल सिमंस ने नाबाद 55 रन की पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





