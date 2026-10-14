वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 में भारत का सफर समाप्त हो चुका है। भारत ने इस सीजन में कुल 5 लीग मैच खेले जिसमें इस टीम को 4 मैचों में हार मिली और सिर्फ एक मैच में जीत मिली। भारत ने एक जीत के साथ कुल 2 अंक हासिल किए और सेमीफाइनल में पहुंचने के रेस से चूक गया।

भारत का इस सीजन में आखिरी लीग मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ था, लेकिन इस मैच में भी टीम इंडिया को निराशा मिली और उसे हार का सामना करना पड़ा। अब इंडिया चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस के बीच हुए मैच के बाद इस सीजन में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें युवराज सिंह टॉप-5 से बाहर हैं जबकि एबी डिविलियर्स पहले नंबर पर हैं।

10वें स्थान पर हैं युवराज सिंह, एबी के नाम सबसे बड़ी पारी

इंडिया चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस के बीच हुए मैच के बाद बात अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इसमें एबी डिविलियर्स पहले स्थान पर बने हुए हैं जो इस लीग में अब तक शतक लगाने वाले इकलौते बैटर हैं और उनकी बेस्ट पारी 40 गेंदों पर 111 रन की है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 96 रन की पारी खेलने वाले रोनी तालुकदार हैं जबकि तीसरे स्थान पर 90 रन की पारी खेलने वाले चैडविक वॉल्टन हैं।

सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंडिया चैंपियंस के कप्तान युवराज सिंह फिलहाल तो 10वें स्थान पर हैं जिन्होंने इस सीजन मेंं अपनी सबसे बेस्ट पारी 71 रन की खेली थी तो वहीं इस लिस्ट में रॉबिन उथप्पा और रवि बोपारा संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर हैं जिन्होंने अब तक बेस्ट पारी 77-77 रनों की खेली है। इस सूची में डेविड मलान 88 रन की पारी के साथ चौथे जबकि रिचर्ड लेवी 87 रन की पारी के साथ 5वें नंबर पर हैं।

इंडिया चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस मैच के बाद सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बैटर्स

बल्लेबाज रन गेंद स्ट्राइक रेट विरुद्ध 4 6 एबी डिविलियर्स 111 40 277.5 ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस 6 11 रोनी तालुकदार 96 56 171.43 वेस्टइंडीज चैंपियंस 9 5 चैडविक वॉल्टन 90 43 209.3 बांग्लादेश चैंपियंस 5 8 डेविड मलान 88 51 172.55 साउथ अफ्रीका चैंपियंस 8 5 रिचर्ड लेवी 87 39 223.08 वेस्टइंडीज चैंपियंस 5 8 रवि बोपारा 83 46 180.43 इंडिया चैंपियंस 5 6 रॉबिन उथप्पा 77 31 248.39 साउथ अफ्रीका चैंपियंस 6 6 रवि बोपारा 77 45 171.11 बांग्लादेश चैंपियंस 5 6 जीनॉ-पॉल डुमिनी 76 43 176.74 इंग्लैंड चैंपियंस 6 5 महमूदुल्लाह 73 35 208.57 ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस 2 8 युवराज सिंह 71 44 161.36 ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस 5 6

रॉबिन उथप्पा ने बनाए इंडिया चैंपिंयंस के लिए सबसे ज्यादा रन

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 में खेले 5 मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का कमाल रॉबिन उथप्पा ने किया। उथप्पा ने इस सीजन में खेले 4 मैचों में 218.46 की स्ट्राइक रेट से 142 रन बनाए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऋषि धवन रहे जिन्होंने 5 मैचों में 135.48 की स्ट्राइक रेट से भारत के लिए कुल 126 रन बनाए।

युवराज सिंह की कप्तानी में इंडिया चैंपियंस की तीसरी हार, वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से हराया; वॉल्टन का अर्धशतक, नहीं चले क्रिस गेल

युवराज सिंह ने इस सीजन के पहले मैच में कप्तानी की थी जिसमें भारत को जीत मिली थी, लेकिन वो दूसरे मैच में नहीं खेले थे। इसके बाद उन्होंने तीसरे, चौथे और पांचवें मैच में फिर से टीम की कप्तानी की और भारत को इन तीनों मैच में लगातार हार मिली। दूसरे मैच में हरभजन सिंह ने कप्तानी की थी और उस मैच को भी भारत ने गंवा दिया था। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)