इसमें कोई शक नहीं है कि जसप्रीत बुमराह मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं जिनके सामने बल्लेबाजों की हवा निकल जाती है। बुमराह ने ऐसा क्रिकेट के किसी एक प्रारूप में नहीं बल्कि सभी प्रारूपों में किया है, लेकिन अब टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने बताया कि जब बुमराह 16 साल के थे तब नेट्स में उनका सामना करना कितना रोमांचक था।

जानलेवा गेंदबाजी कर रहे थे बुमराह

युवराज सिंह हाल ही में माइकल वॉन द्वारा होस्ट किए गए ‘द ओवरलैप क्रिकेट’ में मेहमान के तौर पर शामिल हुए थे और उन्होंने 2013 में बुमराह का सामना करने वाली घटना के बारे में बताया। युवराज सिंह ने कहा कि जब मैं कैंसर से जंग लड़ने के बाद भारतीय टीम में वापसी की कोशिश कर रहा था तब बुमराह करीब 16 साल का था और नेट्स में बहुत तेज गेंदबाजी कर रहा था। तब मैंने कहा कि मुझे इस लड़के को नेट्स से बाहर निकालना है साथ ही मेरे सामने गेंदबाजी करना बंद करो। मैंने कहा कि अरे लड़के रुक जा, तुम जो भी हो क्योंकि मैं तो बस कैंसर से उबरकर वापसी की कोशिश कर रहा था, बस अपनी लय में आने की कोशिश कर रहा था और यह लड़का तो एकदम जानलेवा गेंदबाजी कर रहा था।

युवराज ने आगे बताया कि बुमराह बाद में मेरे पास आया और मुझे यह किस्सा सुनाया कि मैंने उससे गेंदबाजी रोकने के लिए कहा था और मैंने कहा कि हां क्योंकि तुम बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे थे। युवराज इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल के ठीक बाद वॉन से बात कर रहे थे जहां वानखेड़े स्टेडियम में बुमराह के 18वें ओवर ने मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। युवी ने कहा कि उस विकेट पर स्कोर बचाना… अगर जसप्रीत ने उस मौके पर अच्छा ओवर नहीं डाला होता तो हमारा काम तमाम हो गया होता।

बुमराह की गेंद में होती है धोखेबाज उछाल

बुमराह के मौजूदा रूप और उस 16 साल के बुमराह के बीच के अंतर के बारे में बात करते हुए युवराज ने कहा कि उसका रन-अप निश्चित रूप से लंबा था। मुझे नहीं लगता कि उसके पास तब इतनी ज्यादा स्किल थी, लेकिन वह तेज था। बहुत ज्यादा तेज और अपने एक्शन की वजह से उसकी गेंद में एक धोखेबाज उछाल होती है। वह बस हर समय आपकी पसलियों पर गेंद मारता रहता है और यह आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता।

युवराज ने आगे कहा कि अगर आप देखें कि खेल किस तरह से बदल रहा है, तो उसे सबसे अच्छा होना ही पड़ेगा क्योंकि बल्लेबाज उसके पीछे नहीं पड़ रहे हैं। वे उसके पीछे पड़ने से डरते हैं उन्हें लगता है कि सबसे अच्छा यही है कि बस स्ट्राइक रोटेट की जाए और दूसरे गेंदबाजों को मारा जाए। जिस पल वे उसके पीछे पड़ना चाहते हैं वह उन्हें ऐसा करने नहीं देता। वह सच में बहुत चालाक है। जाहिर है उसके पास बेहतरीन कौशल भी है और उसका एक्शन भी धोखेबाज है। उसके हाथ से उसकी धीमी गेंद को पहचानना मुश्किल होता है।

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