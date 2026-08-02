भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने दुनिया के सबसे पावरफुल टॉप-5 बल्लेबाजों का चयन किया उसमें उन्होंने पूर्व भारतीय बैटर युवराज सिंह या एमएस धोनी को पहले स्थान पर नहीं रखा। उन्होंने पहले स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल को रखा। इस तेज गेंदबाज से मैथ्यू हेडेन, एंड्रयू साइमंड्स, युवराज सिंह, एमएस धोनी और क्रिस गेल को उनकी हिटिंग पावर के आधार पर रैंक करने के लिए कहा गया था।

अर्शदीप सिंह ने क्रिस गेल को बताया नंबर 1

27 साल के इस तेज गेंदबाज ने पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में खेल चुके साथ ही वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। कृष्णंक अत्रे के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अर्शदीप सिंह ने कहा कि जब बल्लेबाजों की मसल पावर (ताकत) की बात आती है, तो क्रिस गेल सबसे ऊपर होंगे। जब अर्शदीप सिंह और क्रिस गेल दोनों इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब के लिए खेलते थे तब अर्शदीप को नेट्स में गेल को करीब से देखने का मौका मिला था। अर्शदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने क्रिस गेल की तरह इतनी सफाई से गेंद को हिट करते हुए किसी और को कभी नहीं देखा हालांकि नेट्स में उनका तरीका अलग होता था।

अर्शदीप ने कहा कि पावर की बात करें तो क्रिस गेल सबसे आगे हैं। मैंने उनके साथ दो-तीन साल तक खेला है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनसे बेहतर और दूर तक गेंद को हिट कर सकता है। मैंने उन्हें कई बार ऐसा करते देखा है। नेट्स में वे आम तौर पर थोड़ा आराम से खेलते हैं और मुख्य रूप से गेंद को बल्ले के बीचों-बीच मारने पर ध्यान देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वही बल्लेबाज मैच में जाकर पहली ही गेंद से बड़े शॉट मारने लगता है। एक ओपनर के तौर पर वे पहले हालात को समझते हैं और हर चीज का जायजा लेते हैं।

युवराज सिंह नंबर 3 तो धोनी हैं दूसरे स्थान पर

अर्शदीप सिंह ने सिंह ने क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पर एमएस धोनी और तीसरे नंबर पर युवराज सिंह को रखा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन और एंड्रयू साइमंड्स को चौथे और पांचवें स्थान पर रखते हुए भारत के तेज गेंदबाज ने कहा कि इन दोनों बल्लेबाजों को रैंक करना मुश्किल था क्योंकि उन्होंने कभी उनके साथ नहीं खेला था। एक अलग सवाल में वीडियो के होस्ट ने अर्शदीप सिंह के सामने एक मैच की स्थिति रखी। 20वें ओवर में एमएस धोनी स्ट्राइक पर हैं जीत के लिए 15 रन चाहिए और अर्शदीप गेंदबाज हैं।

अर्शदीप इस सवाव का जवाब देते हुए मजाक में कहा कि वह अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि एमएस धोनी अभी भी इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि माही भाई ने अभी तक संन्यास नहीं लिया है यार। आप मुझसे मेरा प्लान बताने के लिए क्यों कह रहे हैं। अगर मैं अभी अपना प्लान बता दूं तो सीएसके के एनालिस्ट उसे नोट कर सकते हैं और वे अपनी रणनीति बदल लेंगे। मैंने पहले भी एक-दो बार यह कहा है। अगर माही मेरे सामने हों तो मैं सबसे अच्छा यही करूंगा कि उन्हें एक रन दे दूं और दूसरे बल्लेबाज को स्ट्राइक पर ले आऊं। मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छी रणनीति होगी क्योंकि उन्होंने हमेशा आखिरी ओवर में गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा है।

रजत पाटीदार कप्तान, रिंकू सिंह उप-कप्तान; दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान, ऐसी है पूरी टीम

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)