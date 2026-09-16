युवराज सिंह के छह छक्के और स्टुअर्ट ब्रॉड का ओवर, टी20 वर्ल्ड कप 2007 का वह लम्हा भारतीय फैंस के दिलों में आज भी जिंदा होगा। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बटोरने का यह रिकॉर्ड 19 साल बाद भी बरकरार है। अगर इस मामले में टॉप 10 की लिस्ट पर नजर डालें तो भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी20 के बाद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने भी इस लिस्ट में एंट्री कर ली है।

भारतीय पारी के छठे ओवर में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद नबी के ओवर में 27 रन ठोके। इस ओवर में संजू सैमसन ने 2 छक्के और 2 चौके लगाए। वहीं अभिषेक शर्मा ने एक छक्का लगाया और फिर सिंगल लिया। इसी के साथ संजू-अभिषेक भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 10 पर आ गए।

इस मामले में युवराज सिंह के बाद दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा और रिंकू सिंह का नाम है। इस जोड़ी ने 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ ही करीम जनत के ओवर में 36 रन बटोरे थे और इसमें एक नो बॉल भी शामिल थी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम है ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा का जिन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में 30 रन बटोरे थे।

अक्षर-सूर्या से आगे निकले संजू-अभिषेक

अक्षर पटेल और सूर्यकुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ 2023 में वानिंदु हसारंगा के ऊपर 26 रन ठोके थे। इस ओवर में अक्षर ने तीन छक्के और एक सिंगल के साथ 19 रन मारे थे। वहीं सूर्या ने एक छक्का ओर एक सिंगल के साथ 7 रन बटोरे थे। अब संजू और अभिषेक ने नबी के खिलाफ 27 रन ठोकते हुए अक्षर-सूर्या की जोड़ी को टॉप 10 से बाहर कर दिया है। वहीं इस जोड़ी ने हार्दिक पंड्या-तिलक वर्मा, रोहित शर्मा-केएल राहुल के 27-27 रन के रिकॉर्ड की बराबरी की।

T20I के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

रनखिलाड़ीगेंदबाजमैचतारीख
36 युवराज सिंहस्टुअर्ट ब्रॉडभारत बनाम इंग्लैंड (T20 WC 2007)19/09/2007
36रोहित शर्मा, रिंकू सिंहकरीम जनतभारत बनाम अफगानिस्तान17/01/2024
30ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्माग्लेन मैक्सवेलभारत बनाम ऑस्ट्रेलिया28/11/2023
30संजू सैमसनरिशाद हुसैनभारत बनाम बांग्लादेश12/10/2024
29रोहित शर्मामिचेल स्टार्कऑस्ट्रेलिया बनाम भारत24/06/2024
29शिवम दुबेईश सोढीभारत बनाम न्यूजीलैंड28/01/2026
29इशान किशनईश सोढीभारत बनाम न्यूजीलैंड31/01/2026
28ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्माडायन मायर्सभारत बनाम जिम्बाब्वे07/07/2024
27केएल राहुल, रोहित शर्माहैमिश बेनेटभारत बनाम न्यूजीलैंड29/01/2020
27अभिषेक शर्मा, संजू सैमसनमोहम्मद नबीअफगानिस्तान बनाम भारत15/09/2026
27तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्याजॉर्ज लिंडेभारत बनाम साउथ अफ्रीका19/12/2025

रोहित शर्मा नंबर 1, अभिषेक-संजू भी लिस्ट में; T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज

टी20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा अब खेलते नहीं हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड 9 साल बाद भी अटूट है। वह भारत के लिए इस फॉर्मेट में आज भी सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। जबकि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन सभी उनसे पीछे हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर