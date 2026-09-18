भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में गुरुवार (17 सितंबर) को तूफानी बल्लेबाजी की। वह टी20 इंटरनेशनल में आईसीसी के फुल मेंबर देशों के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। अभिषेक के इस पारी पर उनके गुरु युवराज सिंह की प्रतिक्रिया आई है। युवराज ने एक्स पर अभिषेक को संदेश देते हुए कहा कि अगर लोग उनपर पत्थर फेंकते हैं तो उसे मील के पत्थर में बदलें। बल्ले से जवाब दें। अभिषेक ऐसा ही कर रहे हैं।
युवराज सिंह ने एक्स पर लिखा, ‘टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने पर अभिषेक सर को बहुत-बहुत बधाई! मुझे कोई शक नहीं था कि आपके टैलेंट और कड़ी मेहनत से आप एक दिन यह कर दिखाएंगे। यह तो बस एक शुरुआत है, कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। एक महान आदमी ने कहा था, ‘जब लोग तुम पर पत्थर फेंकें, तो उन्हें मील के पत्थर में बदल दो। बल्ले से जवाब दो।’ आप ठीक वही कर रहे हैं। आप पर गर्व है! विनम्र रहें और प्रोसेस को फॉलो करते रहें।’
अभिषेक शर्मा ने ठोके 108 रन
भारत ने तीसरे टी20 में अफगानिस्तान को 127 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 221 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 9 चौके और 11 छक्कों की मदद से 108 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 317.65 का रहा। अभिषेक ने इस पारी ने दौरान 30 गेंद पर शतक ठोका और आईसीसी के फुल मेंबर टीमों के लिए टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए।
साहिल चौहान के नाम सबसे तेज शतक
अभिषेक ने न्यूजीलैंड के फिन एलन और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों ने 33 गेंदों पर शतक ठोका था। टी20 इंटरनेशनल में ओवरऑल तीसरा सबसे तेज शतक उनके नाम हो गया। साहिल चौहान (2024 में साइप्रस के खिलाफ एस्टोनिया के लिए 27 बॉल) और मुहम्मद फहाद (2025 में बुल्गारिया के खिलाफ तुर्की के लिए 29 बॉल) का रिकॉर्ड बच गया। हालांकि, दोनों टीमें एसोसिएट मेंबर है।
अभिषेक ने वैभव-इशान का तोड़ा रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अपनी पारी के दौरान 11 छक्के लगाए और वो अब साल 2026 में टी20 और टी20आई में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन गए। पूरी खबर पढ़ें।