आईपीएल के आगामी सीजन-12 के लिए 18 दिसंबर को जयपुर में खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। इस नीलामी से पहले सभी की निगाहें युवराज सिंह पर थी,लेकिन उनपर पहले राउंड की बोली में किसी ने भी दांव नहीं लगाया लेकिन दूसरे राउंड में उन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने बेस प्राइज 1 करोड़ में टीम का हिस्सा बना लिया। इस नीलामी के बाद युवराज सिंह अब रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम का हिस्सा होंगे और आईपीएल के सफर में छठीं टीम में जलवा बिखेरते नजर आएंगे। इसपर युवी ने मुंबई इंडियंस में शामिल होने के बाद टीम को एक खास मेसेज दिया है।

इस नीलामी से पहले उनको टीम में शामिल करने के लिए फैंस लगातार फ्रेंचाइजी से गुहार भी कर रहे थे कि उन्हें टीम में मौका दिया जाए, वहीं कई दिग्गजों को भी पहले राउंडल में खरीदार न मिलने से हैरानी हुई थी। हालांकि अब जब युवराज मुंबई का हिस्सा हैं तो उन्होंने विरोधी टीमों को खास संदेश देते हुए कहा कि ‘पल्टन, अब आएगा मजा! वहीं उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं मुंबई इंडियंस परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूं। उन्होंने रोहित को टैग करते हुए लिखा कि जल्द ही मिलता हूं।

I am glad to be part of the @mipaltan family, looking forward for the season to begin. See u soon @ImRo45

