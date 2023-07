‘उस दिन क्या तुमने चूड़ियां पहनी थी, तुमने घाघरा पहना था’ वर्ल्ड कप को लेकर एमएस धोनी पर फिर बरसे युवराज सिंह के पिता

पूर्व ऑलराउंर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

एमएस धोनी (फोटो सोर्स-twitter)

भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता यगोराज सिंह अब तक कई बार एमएस धोनी पर निशाना साध चुके हैं। कभी उनकी कप्तानी को लेकर तो कभी बल्लेबाजी को लेकर। योगराज सिंह एक बार फिर पूर्व भारतीय कप्तान पर बरसे हैं। उन्होंने इस बार 2019 के वर्ल्ड कप की पारी का जिक्र करते हुए कहा कि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दम दिखाते हैं लेकिन भारतीय टीम के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। योगराज सिंह ने धोनी को लताड़ा योगराज सिंह ने न्यूज 18 को इंटरव्यू देते हुए कहा, ‘धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को जिता सकते हैं, 15 गेंदों में 40 रन, 20 गेंदों में 50 रन चार छक्के, चार चौके…उस दिन क्या तुमने चूड़ियां डाली थी, तुमने घाघरा पहना हुआ था, तुम बारात में गए थे और जलेबियां तल रहे थे। वह हिंदुस्तान-हिंदुस्तान नहीं है। क्या हिंदुस्तान का जो गौरव है जो हिंदुस्तान की शौहरत है वह तुम्हारी गंदी सोच के नीचे दबा हुआ है। ऐसा नहीं है।’ योगराज सिंह ने कहा जानबूझकर आउट हुए थे धोनी इससे कुछ समय पहले भी योगराज सिंह ने कहा था कि धोनी 2019 के वर्ल्ड कप में जानबूझकर रनआउट हुए। उन्होंने कहा, ‘मेरा खून अभी भी खौल रहा है।वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबले में धोनी ने जानबूझकर अच्छी बल्लेबाजी नहीं की ताकि भारत कीवी टीम से हार जाए। वह कभी नहीं चाहता था कि कोई और कप्तान भारत के लिए वर्ल्ड कप खिताब जीते।’ धोनी पर लगाए गंभीर आरोप पूर्व खिलाड़ी ने कहा, ‘लॉजिक की बात करते हैं। जडेजा जब बल्लेबाजी कर रहे था तो वही गेंदबाज वही विकेट थे। वह लगातार छक्के-चौके लगा रहा था, और ये भाई साहब (धोनी) तू मार, पंड्या को बोले तू मार। धोनी ने दो बल्लेबाजों को आउट करवाया। अगर जडेजा आकर इस तरह खेल सकता है और वह भी खेलते तो हम 48 ओवर में ही मैच जीत जाते।’ Also Read LPL 2023: नसीम शाह के जश्न ने किया फैंस को नाराज, सोशल मीडिया पर लग गई क्लास; देखें VIDEO

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram