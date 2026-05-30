पूर्व क्रिकेटर और अभिनेता योगराज सिंह को महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार 29 मई 2026 को उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें संरक्षण प्रदान किया।

अमेजन प्राइम की वेब सीरीज ‘लुक्खे’ के एक वायरल वीडियो क्लिप को लेकर दर्ज मामले में यह राहत मिली है। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई 2026 के लिए तय की है।

न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की अदालत ने योगराज सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी। योगराज सिंह पर आरोप है कि वेब सीरीज के एक वीडियो क्लिप में उन्होंने महिलाओं के प्रति कथित रूप से अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

यह क्लिप हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद एक अधिवक्ता ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि दो-दो विश्व कप जीतने वाले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं।

शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए के तहत मामला दर्ज किया था।

मामला दर्ज होने के बाद योगराज सिंह ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए चंडीगढ़ की जिला अदालत का रुख किया था। हालांकि, 26 मई को सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सत्र अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वीडियो क्लिप में इस्तेमाल किए गए शब्द पहली नजर में परेशान करने वाले और महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रतीत होते हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि यह पता लगाना आवश्यक है कि संबंधित शब्दों का मूल लेखक कौन है।

जिला अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद योगराज सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए गिरफ्तारी से राहत दी है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की यह राहत अंतरिम प्रकृति की है। मामले के तथ्यों, जांच और दोनों पक्षों की दलीलों पर अंतिम निर्णय बाद की सुनवाई में लिया जाएगा।

योगराज सिंह ने युवराज सिंह के बारे में कहा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते और फिर मैंने कहा कि दरवाजा खुला है आप जा सकते हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



