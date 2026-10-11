वर्ल्ड लीजेंड्स लीग 2026 का 11वां मैच इंडिया चैंपियंस और साउथ अफ्रीका चैंपियंस के बीच खेला गया था जिसमें भारत को 4 विकेट से जीत मिली। इस मैच में रॉबिन उथप्पा ने 6 छक्के और 6 चौकों की मदद से 77 रन की शानदार पारी खेली। इन 6 छक्कों के दम पर उथप्पा अब इस लीग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में शामिल हो गए। वहीं एबी डिविलियर्स अभी टॉप पर बने हुए हैं।

वर्ल्ड लीजेंड्स लीग 2026 में 11 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में एबी डिविलियर्स पहले स्थान पर बने हुए हैं जो भारत के खिलाफ शून्य पर आउट हो गए थे। एबी ने अब तक खेले 3 मैचों में 16 छक्के लगाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर रिचर्ड लेवी हैं जिन्होंने 3 मैचों में 15 छक्के जड़े हैं। रॉबिन उथप्पा ने 2 मैचों में कुल 9 छक्के लगाए हैं और वो क्रिस गेल के साथ संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने 3 मैचों में कुल 9 सिक्स जड़े हैं।

वर्ल्ड लीजेंड्स लीग 2026 में 11 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंडिया चैंपियंस के कप्तान युवराज सिंह और डेविड वॉर्नर एक साथ 8वें स्थान पर हैं। इन दोनों ने 2-2 मैचों में 6-6 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रवि बोपारा और डी आर्सी शॉर्ट हैं और दोनों ने अब तक खेले 3-3 मैचों में 12-12 छक्के लगाए हैं। वहीं इस लिस्ट में चैडविक वॉल्टन और महमूदुल्लाह एक साथ चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने 3-3 मैचों में 11-11 सिक्स जड़े हैं।

WCL 2026 में 11 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

बल्लेबाज मैच पारी रन छक्के एबी डिविलियर्स 3 3 181 16 रिचर्ड लेवी 3 3 173 15 रवि बोपारा 3 3 160 12 डी आर्सी शॉर्ट 3 3 131 12 चैडविक वॉल्टन 3 3 137 11 महमूदुल्लाह 3 3 118 11 क्रिस गेल 3 3 120 9 रॉबिन उथप्पा 2 2 108 9 रोनी तालुकदार 3 3 149 8 जीन-पॉल डुमिनी 2 2 93 8 फजल महमूद 3 3 89 8 जो बर्न्स 3 3 92 7 फिल मस्टर्ड 3 3 82 7 डेविड वॉर्नर 2 2 114 6 युवराज सिंह 2 2 71 6

‘देश के लिए दोबारा नहीं खेलने में मेरा कोई नुकसान नहीं’, टीम इंडिया में सेलेक्शन के सवाल पर शमी ने दिया करारा जवाब

शमी ने कहा कि भुवनेश्वर कुमार को भारत के लिए खेलने का मौका मिला और यह उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन उनके चुने जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जहां भी खेलने का मौका मिलेगा मैं अपना बेस्ट दूंगा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)