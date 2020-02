भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व आलराउंडर युवराज सिंह को लेकर खबर आई थी कि वे जल्द ही वेब सीरीज में डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके साथ उनकी अभिनेत्री पत्नी हैजल कीच भी होंगी। अब इस मामले में खुद युवराज सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट कर वेब सीरीज में डेब्यू करने की बात से इंकार किया है। युवराज सिंह के मुताबिक, जिस वेब सीरीज की बात हो रही है उसमें उनका छोटा भाई जोरावर सिंह है। उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है।

युवराज ने ट्वीट में लिखा, ‘अभी हाल ही में वेब सीरीज में Debut (पदार्पण) करने के संबंध में चल रही खबरों को दुरुस्त करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे किसी वेब सीरीज में पदार्पण करने की खबरें गलत हैं। उक्त वेब सीरीज में मेरे छोटा भाई है, मैं नहीं। मीडिया के सभी मित्रों से अनुरोध करें कि वे उसी पर सुधारात्मक उपाय करें। धन्यवाद।’

Just to put some things in to correct perspective with regards to the recent news on me making a debut into webseries is factually incorrect, the web series features my younger brother and not me. Request all my friends in media to take corrective measures on the same. ThankYou

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) February 19, 2020