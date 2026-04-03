भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज ऑलराउंडर और 2011 विश्व विजेता टीम के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। खासतौर से युवराज का पॉडकास्ट काफी चर्चा में है जिसमें उन्होंने अपने करियर से जुड़े कई किस्से बताए। इस दौरान युवी ने अपने रिटायरमेंट से पहले का एक बड़ा किस्सा बताया और कहा कि तत्कालीन कप्तान (विराट कोहली) और कोच (रवि शास्त्री) से उन्हें कोई क्लियरिटी नहीं मिली थी।

फिटनेस टेस्ट पास करके भी वह बाहर थे। इसी दौरान उन्होंने यह साफ किया कि खिलाड़ी इतने साल खेला है, उसकी रिस्पेक्ट (सम्मान) तो करो। वहीं उसी दौरान युवराज सिंह ने टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी एमएस धोनी से भी बात की थी और धोनी ने उन्हें सही राय दी थी। यह सब युवराज सिंह ने स्पोर्ट्स तक से बात करते हुए एक पॉडकास्ट में बताई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनसे कहा गया था कि फिटनेस टेस्ट पास करो वरना रिटायरमेंट ले लो। फिर युवराज ने फिटनेस टेस्ट पास भी किया और उन्हें फिर भी मौका नहीं मिला।

क्या बोले युवराज सिंह?

युवराज सिंह ने कहा,”आप मेरा उदाहरण ले लीजिए मैं ऐसी ही स्थिति से गुजरा हूं जहां मुझे एनसीए, कोच और कप्तान किसी की तरफ से भी क्लीयरिटी (स्पष्टता) नहीं दी गई। मैं 36-37 साल का हो रहा था, सोच रहा था कि आगे क्या करना है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इतना खेले हैं यार रिस्पेक्ट तो दो। फिर मैंने धोनी से बात की जिन्होंने सही राय दी।” गौरतलब है उस वक्त कप्तान विराट कोहली थे और कोच थे रवि शास्त्री।

धोनी से हुई बातचीत पर युवी ने कहा,”मैंने एमएस धोनी से फोन पर बात की। उनके (धोनी के) पास पाने को कुछ नहीं था और वह देख रहे थे कि क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे सही बात बोली और कहा यही सच्चाई है। मुझे कहा गया था कि फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर पाया तो रिटायरमेंट ले लो। मैंने कहा कि रिटायरमेंट मैं अपने हिसाब से लूंगा। मैंने फिटनेस टेस्ट पास किया और अब उनके ऊपर था कि मुझे चुने या नहीं।”

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