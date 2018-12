मैदान पर चीते सी फुर्ती की बात हो या हांथ में बल्ला लिए लंबे-लंबे छक्के चौके मारने की बात टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह का नाम सबसे पहले जेहन में आता है। सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवी 12 दिसंबर को अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपना जश्न कुछ खास अंदाज में मनाया जिसको जानकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। दरअसल उनकी इस बर्थ-डे पार्टी में पत्नी हेजल उनकी जिगरी दोस्त और दिग्गज गेंदबाज जहीर खान और सागरिका घाटगे आदि शरीक हुए थे।। यूं तो युवराज के जन्मदिन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं लेकिन युवराज का एक वीडियो सभी का दिल जीत रहा है। जो साबित करता है कि क्रिकेट के मैदान का ये हीरो असल जिंदगी में भी कितना शानदार है।

दरअसल युवराज ने अपने जन्मदिन पर शपथ लेते हुए एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अपने फाउंडेशन यूवीकैन के माध्यम से 25 कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने शपथ ली कि मैं इन बच्चों की मदद करूंगा। गौरतलब है कि युवराज खुद भी इस गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं।

Today, on my birthday, I pledge to support the treatment of 25 children suffering from cancer, through my foundation YouWeCan. Visit https://t.co/cBu6TWhc1W to know more and contribute. @hazelkeech @YouWeCan @GiveIndia #TogetherWeCan #FightCancer pic.twitter.com/kIf9nwkZoe

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) December 12, 2018