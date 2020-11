पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह का मानना है कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बल्लेबाज अब्दुल समद भविष्य में एक स्पेशल प्लेयर साबित हो सकते हैं। समद पिछले महीने आईपीएल में खेलने के लिए जम्मू-कश्मीर के तीसरे खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने रविवार (8 नवंबर) को क्वालीफायर-2 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 16 गेंद पर ताबड़तोड़ 33 रन बनाए थे। हालांकि, अपनी विस्फोटक पारी के बावजूद वो टीम को मैच में जीत नहीं दिला सके। हैदराबाद हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी इरफान पठान और युवराज जम्मू-कश्मीर के इस बल्लेबाज की आतिशी पारी से प्रभावित थे। इरफान ने ट्वीट किया, “हां, उन्हें सनराइजर्स के लिए मैच जीतना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जिस तरह का कैरेक्टर और पावर दिखाया वह उनके लिए गर्व की बात है।’’ युवराज भी सामद की बल्लेबाजी से प्रभावित हुए। उन्होंने इरफान पठान की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ‘‘समद ने बेहतरीन खेल दिखाया। वे भविष्य में एक विशेष खिलाड़ी हो सकते हैं।’’ वहीं, सनराइजर्स के पूर्व कोच टॉम मूडी ने युवराज की बातों को शत-प्रतिशत सही कहा।

Yes he should have won the game for @SunRisers but really proud of #abdulsamad for showing character and power game. #1stseasonofipl

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 8, 2020