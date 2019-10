Yuvraj Singh and Harbhajan Singh questioned the Board of Control for Cricket: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नियमो पर सवाल खड़े किए हैं। डकवर्थ लुईस नियम के कारण पंजाब की टीम को विजय हजारे ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा था, जो बात युवराज सिंह को नागवार गुजरी। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच में डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार पंजाब को जीत के लिए 39 ओवर में 195 रनों का टारगेट मिला था। पंजाब 12.2 ओवर में 2 विकेट पर 52 रन बना चुकी थी, लेकिन तभी बारिश के कारण मैच को रोक दिया गया। इसके बाद तमिलनाडु को जीत का हकदार माना गया और पंजाब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। युवराज ने सोशल मीडिया पर निराशा व्यक्त करते हुए लिखा, ‘विजय हजारे टूनामेंट में तमिलनाडु के खिलाफ पंजाब अनलकी रही। खराब मौसम की वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा। हमारे पास रिजर्व डे होने चाहिए। क्या घरेलू टूनामेंट बीसीसीआई के लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं?

युवराज सिंह से पहले उनके साथी क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी बीसीसीआई के इस नियम की आलोचना की थी। वहीं कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी इस तरह मैच का फैसला होने पर अपनी निराशा जताई थी। पंजाब के कप्तान मनदीप सिंह भी इस फैसले से नाखुश नजर आए थे। तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिलने के बाद तमिलनाडु ने बाबा अपराजित (56) की अर्धशतक के दम पर 39 ओवर में छह विकेट पर 174 रन बनाये। लेग स्पिनर मयंक मार्कंडेय और गुरकीरत सिंह ने दो-दो विकेट लिये जबकि संदीप शर्मा और करण कालिया को एक-एक सफलता मिली।

Again an unfortunate result for Punjab against TN in the Vijay Hazare tournament , again Punjab cruising and game abandoned due to bad weather, and on points we don’t go to semis ! Why don’t we have a reserve day ? Or is it domestic tournament it doesn’t really matter ? @BCCI

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) October 22, 2019