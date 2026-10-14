वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 का 15वां मुकाबला इंडिया चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस के बीच खेला गया। ये भारत का इस सीजन का 5वां लीग मैच रहा जिसमें उसे वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही भारत का इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना भी लगभग टूट गया। वहीं युवराज सिंह की कप्तानी में भारत को तीसरी हार मिली।

युवराज ने 5 मैचों में से 4 मैचों में भारत की कप्तानी की थी जिसमें उन्हें एक मैच में जीत मिली जबकि तीन मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा। इस सीजन में भारत के दूसरे लीग मैच में हरभजन सिंह ने टीम की कप्तानी की थी जिसमें भारत को हार मिली थी यानी ये लगातार भारत की चौथी हार भी रही। दो बार की चैंपियन भारत का इस सीजन में खिताब जीतने का सपना भी लगभग टूट गया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए मुकाबले में भारत ने टॉस गंवा दिया था और उसे पहले बल्लेबाजी करने को कहा गया। इसके बाद भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर किसी तरह से 110 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 14.5 ओवर में 4 विकेट पर 111 रन बनाते हुए मैच को जीत लिया। वेस्टइंडीज की तरफ से चैडविक वॉल्टन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

चैडविक वॉल्टन ने बनाए 60 रन

भारत के खिलाफ इस मैच में वेस्टइंडीज के ओपनर क्रिस गेल का बल्ला नहीं चला और वो 4 गेंदों पर एक रन बनाकर आउट हो गए। लेंडल सिमंस ने भी 22 रन की पारी खेलकर अपना विकेट गंवा दिया, लेकिन चैडविक वॉल्टन ने बेहतरीन पारी खेलकर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। उन्होंने 3 छक्के और 7 चौकों के साथ 43 गेंदों पर 60 रन बनाए। हालांकि ऋषि धवन ने उन्हें आउट कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वेस्टइंडीज के लिए रेमन रीफर ने भी नाबाद 16 रन बनाए। भारत के लिए धवल कुलकर्णी ने 2 जबकि ऋषि धवन और पीयूष चावला ने एक-एक विकेट लिए।

भारतीय बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन

वेस्टइंडीज के खिलाफ ज्यादातर भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन खराब रहा जिसमें नमन ओझा और अंबाती रायुडू तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए जबकि कप्तान युवराज सिंह 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। रॉबिन उथप्पा ने 16 गेंदों पर 19 रन बनाए तो वहीं यूसुफ पठान ने 20 गेंदों पर 11 रन की पारी खेली। ऋषि धवन ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए जबकि हरभजन सिंह ने 24 गेंदों पर एक छक्का और 3 चौकों के साथ नाबाद 28 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज के लिए रायाद एमरिट ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए।

अभिषेक ने तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड, सूर्या-विराट नंबर 1; T20I में सबसे कम पारियों में 2000 रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

अभिषेक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी 69 रन की पारी के दौरान 5 छक्के और 6 चौके लगाए। अभिषेक ने अब इविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्होंने 12वीं बार टी20आई की एक पारी में 5 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का कमाल किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)