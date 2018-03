युसूफ ने इरफान पठान को टि्वटर पर कहा शुक्रिया, लोग बोले- भाइयों का प्यार बना रहे

भारत के तूफानी बल्लेबाज यूसुफ पठान ने ट्वीट कर अपने भाई और भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान का शु्क्रिया अदा किया है। यूसुफ पठान ने लिखा कि ‘थैंक यू इरफान पठान, मुझे आईपीएल की तैयारी कराने के लिए। तुम्हारे सुझाव मिलना हमेशा ही अच्छा होता है।’ बता दें कि इस बार यूसुफ पठान आईपीएल में सनराईजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे, वहीं इरफान पठान इस बार आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी टीम ने इरफान को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। यूसुफ पठान के इस ट्वीट को लोगों ने काफी पसंद किया और खूब मजेदार कमेंट भी दिए। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दोनों भाईयों के बीच प्यार हमेशा बना रहे।

एक यूजर ने लिखा कि जब भी मैं यूसुफ और इरफान को साथ देखता हूं तो मुझे मेरा भाई और पिता बहुत याद आते हैं, क्योंकि हम तीनों ही क्रिकेट को काफी पसंद करते थे। कुछ कोलकाता नाइटराईडर्स के फैन्स ने यूसुफ पठान को केकेआर की तरफ से ना खेलने पर उन्हें मिस करने की बात कही। वहीं कई लोगों ने सनराईजर्स की तरफ से खेलने पर यूसुफ पठान का स्वागत किया।

Dono bhaiyoun ke darmiyaan pyaar hamesha khayam rahe…aameen — Salman S (@SalmanS74249157) March 30, 2018

Bhai ko thank u nhi bolte,,,,, — shiekh imran mansuri (@imran9377mansur) March 30, 2018

Everytime I see u both I miss my brother and dad so badly. All 3 of us associated with cricket. Me left all alone — Imran Sayyed (@786Inst) March 30, 2018

Yusuf bhai I will always miss you in @KKRiders camp. But all these are part of game. All the best for the @IPL . @IrfanPathan Bhai Aur thodi mahenat karwana. Biriyani khane mat dena thode din heheh #PathanBrothers #OrangeArmy @SunRisers — Kasam Juneja (@jktweets4u) March 30, 2018

Now SRH is also my fav team just because of u @iamyusufpathan 🙂 — Arifali (@Arifali112233) March 30, 2018

बता दें कि यूसुफ पठान को आईपीएल के इस सीजन में सनराईजर्स हैदराबाद की टीम ने 1.9 करोड़ रुपए में खरीदा है। इससे पहले पठान केकेआर के साथ जुड़े रहे थे और इस बार केकेआर ने यूसुफ पठान को रिलीव कर दिया है। केकेआर से पहले यूसुफ पठान राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल चुके हैं और आईपीएल का पहला सीजन राजस्थान को जिताने में यूसुफ ने अहम रोल निभाया था। उल्लेखनीय है कि आईपीएल से ही यूसुफ पठान 5 महीने का बैन झेलकर क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। यूसुफ पर प्रतिबंधित दवा का सेवन करने के कारण बीसीसीआई ने 5 माह का प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण यूसुफ इस दौरान घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेल सके थे।

