भारतीय सब-जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में खेली गई एफआईएच यूथ हॉकी फाइव्स एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 3-1 से हराकर खिताब जीता लेकिन महिला टीम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। भारत की दोनों टीम ने हालांकि पांच-पांच खिलाड़ियों के साथ खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर एफआईएच यूथ हॉकी फाइव्स विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

पुरुष वर्ग के फाइनल में भारत ने शुरू से ही पाकिस्तान पर दबदबा बनाए रखा तथा रोमित पाल (पांचवें), कप्तान केतन कुशवाहा (12वें) और शाहरुख अली (13वें मिनट) के गोल की मदद से भारत एशियाई चैंपियन बनने में सफल रहा। इस जीत के साथ ही भारतीय पुरुष टीम एलीट पूल तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई। भारत ने फाइनल में सटीक पास और अनुशासित रणनीति के दम पर शुरुआती बढ़त बना ली।

रोमित पाल ने दिलाई 1-0 की बढ़त

रोमित पाल ने पहले हाफ में पाकिस्तानी गोलकीपर को पछाड़ते हुए पहला गोल दागा और हाफ टाइम तक भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। कप्तान केतन कुशवाहा (12वें मिनट) ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही गोल दागकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। शाहरुख अली ने इसके तुरंत बाद एक और गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया। पाकिस्तान ने मोहम्मद उस्मान (16वें मिनट) के गोल से अंतर कम किया, लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति अंतिम मिनटों में मजबूती से डटी रही और कोई गोल नहीं होने दिया।

भारतीय महिला टीम चीन से हारी

महिला वर्ग की प्रतियोगिता में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ फाइनल में कड़े मुकाबले में 2-4 से हार झेलने के बाद रजत पदक जीता। इससे पहले दिन में भारत ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान को 8-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। फाइनल में चीन ने जोरदार शुरुआत करते हुए पहले ही मिनट में टोंगटोंग लू के गोल से बढ़त हासिल कर ली। केक्सिन तांग ने पांचवें मिनट में चीन की बढ़त को दोगुना कर दिया, जिसके एक मिनट बाद जियाक्सिन गुओ ने स्कोर 3-0 कर दिया।

हॉकी इंडिया ने किया इनाम का ऐलान

भारत ने 13वें मिनट में नौशीन नाज के गोल से अंतर कम किया, लेकिन चेन गे ने 19वें मिनट में चीन को फिर से तीन गोल की बढ़त दिला दी। पुष्पा मांझी ने 20वें मिनट में गोल करके भारत की उम्मीद जगाई, लेकिन चीन ने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए खिताब जीत लिया। हॉकी इंडिया ने स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को दो लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को एक लाख रुपये, जबकि रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को एक लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 50,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का चौथे दिन का शेड्यूल

भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के तीसरे दिन कुछ खास नहीं रहा। दूसरे दिन झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीता था। चौथे दिन भारत 5 गोल्ड जीत सकता है। मीराबाई चानू से बड़ी उम्मीदें हैं। पूरी खबर पढ़ें।