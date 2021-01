अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटर रहमानउल्लाह गुरबाज ने 21 जनवरी 2021 को अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में इतिहास रच दिया। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच से डेब्यू किया और शतक ठोक दिया। वह वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। यही नहीं, वह वनडे डेब्यू में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के विकेटकीपर बन गए हैं।

रहमानउल्लाह गुरबाज वनडे डेब्यू में शतक लगाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं। इस मामले में पहले नंबर पर पाकिस्तान के सलीम इलाही हैं। रहमानउल्लाह गुरबाज ने 19 साल 54 दिन में वनडे डेब्यू में शतक लगाया है। सलीम इलाही ने 18 साल 312 दिन की उम्र में ही यह उपलब्धि अपने नाम कर ली थी। हालांकि, ओवरऑल (पुरुष और महिला क्रिकेटर्स) बात करें तो इस मामले में भारत की मिताली राज शीर्ष पर हैं। मिताली ने 16 साल और 205 दिन की उम्र में ही यह कमाल कर दिखाया था। रहमानउल्लाह गुरबाज के मामले में खास यह है कि उनका टी20 डेब्यू भी यादगार रहा था।

रहमानउल्लाह गुरबाज ने 14 सितंबर 2019 को ढाका में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। उस मैच में रहमानउल्लाह गुरबाज ने 5 चौके और 2 छक्के की मदद से महज 24 गेंद में 43 रन की पारी खेली थी यानी करीब 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। यही नहीं, रहमानउल्लाह गुरबाज डेब्यू वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में भी दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनसे पहले दूसरे नंबर पर हॉन्गकॉन्ग के मार्क चैपमैन थे।

मार्क चैपमैन ने 16 नवंबर 2015 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए मैच में नाबाद 124 रन बनाए थे। अब रहमानउल्लाह गुरबाज 8 चौके और 9 छक्के की मदद से 127 गेंद में 127 रन बनाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। इस मामले में वेस्टइंडीज के डेसमंड हेंस पहले नंबर पर हैं। हेंस ने 22 फरवरी 1978 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में एंटिगा एंड बरबूडा के मैदान पर 148 रन की पारी खेली थी।

रहमानउल्लाह गुरबाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू का भी रिकॉर्ड तोड़ा। वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब तक नवजोत सिंह सिद्धू के नाम था। उन्होंने 9 अक्टूबर 1987को चेन्नई में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था। तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 79 गेंद में 73 रन बनाए थे। इसमें उनके 4 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे। रहमानउल्लाह गुरबाज ने इस मैच में 9 छक्के लगाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया।

Gareth Delany picks up the key wicket of Rahmanullah Gurbaz, who falls for a superb 127#AFGvIRE #BackingGreen pic.twitter.com/78E0LDxp9a

— Cricket Ireland (@Irelandcricket) January 21, 2021