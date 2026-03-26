युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह आईपीएल 2026 से ठीक पहले भारत और सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर अभिषेक शर्मा पर भड़क गए। योगराज सिंह ने अभिषेक पर अनुशासनहीन होने का आरोप लगाते हुए उनकी कड़ी आलोचना की और दावा किया कि अभ्यास पर ध्यान देने के बजाय सबसे टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता बनी है तब से ये बल्लेबाज रील्स बनाने में लगा हुआ है।

रील्स बनाना नहीं है अभिषेक का काम

अभिषेक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फाइनल को छोड़कर कुछ खास नहीं कर पाए थे। इसके बारे में बात करते हुए योगराज ने इनसाइड स्पोर्ट्स पर कहा कि आप इसलिए नाकाम होते हो क्योंकि दिमाग कहीं और होता है। शुभमन गिल के साथ क्या हो रहा है, अभिषेक। नाकामी तभी आती है जब दिमाग कहीं और भटक जाता है और अभिषेक के साथ भी यही हो रहा है। ये लड़का इधर-उधर घूमकर रील्स बनाता रहता है जबकि ये उसका काम नहीं है। उसे तो रात 9 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए और रोज 1000 गेंदें खेलनी चाहिए।

युवराज के करीब पहुंचने में दूसरा जन्म लगेगा

योगराज का मानना ​​है कि अभिषेक शर्मा को उनके बेटे के करीब पहुंचने में अभी और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि युवराज सिंह के करीब पहुंचने में उसे अभी एक और जन्म लगेगा। पूरी दुनिया अनुशासन पर चलती है और क्रिकेटर्स को भी इसी तरह काम करना चाहिए। क्रिकेटर्स कहां गलती कर रहे हैं। पार्टियां, लड़कियां, पैसा, हर समय शूटिंग इस सबसे आप आगे नहीं बढ़ सकते। “मैं उससे (अभिषेक शर्मा से) बहुत ज्यादा नाराज हूं। कई बार मैं उसे मैसेज भेजता हूं कि इस खेल को हल्के में मत लो। वह हमेशा कहता है, हां, सर।

हर गेंद को हवा में नहीं मार सकते

योगराज ने आगे कहा कि खेल में सिंगल, डबल और बाउंड्री जैसी चीजें भी होती हैं। आप हर बार गेंद को हवा में नहीं मार सकते। आप लगातार छक्के मारकर दर्शकों का मनोरंजन नहीं कर सकते और ऐसे में आप नाकाम हो जाएंगे। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत लगातार तीन बार शून्य पर आउट होकर की। कुल मिलाकर इस बल्लेबाज ने 8 मैचों में 17.62 की औसत से केवल 141 रन बनाए थे।

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