खेल मंत्रालय ने गुरूवार को योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी। इसे अब सरकारी सहायता दी जा सकती है। खेल मंत्री किरेन रीजीजू और आयुष (आयुर्वेद, योग, नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी) मंत्री श्रीपाद येस्सो नाईक ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी। इस दौरान रीजीजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अब साकार हुआ। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाने और योगासन को खेल के रूप में बनाने के लिए बहुत प्रयास किए।

रीजीजू ने कहा, ‘‘योगासन लंबे समय से प्रतिस्पर्धी खेल है, लेकिन इसे भारत सरकार से मान्यता मिलने की जरूरत थी ताकि यह आधिकारिक और मान्य प्रतिस्पर्धी खेल बन सके। आज बड़ा दिन है और हम इसे प्रतिस्पर्धी खेल के तौर पर औपचारिक रूप से लांच कर रहे हैं।’’ पिछले साल योग गुरू बाबा रामदेव की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का भी गठन किया गया था। डॉक्टर एच आर नागेंद्र इसके महासचिव हैं।

Hon’ble PM Shri @NarendraModi Ji’s vision to popularise Yoga and to make Yogasana as sport is fulfilled today. Ministry of Youth Affairs and Sports has officially recognized Yogasana as a competitive sport. As YOGA is India’s gift to the world, YOGASANA is gift to Sports World. pic.twitter.com/mmeW101hLu

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 17, 2020