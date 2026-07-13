हर खिलाड़ी चाहता है कि लंदन स्थित ‘क्रिकेट के मक्का’ लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर उसका नाम दर्ज हो। इस ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में महिलाओं के पहले टेस्ट में ही यास्तिका भाटिया और क्रांति गौड़ का नाम उस प्रतिष्ठित बोर्ड पर दर्ज हो गया। भारत-इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट में यास्तिका ने शतक जड़ा तो क्रांति ने पांच विकेट लिए। यास्तिका यहां शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेट बनीं। क्रांति गौड़ पांच विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनीं।
‘लिटिल मास्टर’ सुनील गावस्कर, ‘मास्टर ब्लास्टर’ सचिन तेंदुलकर और ‘रन मशीन’ विराट कोहली ने अपने बल्ले से उपलब्धियों की अंबार लगा दी। अगर कभी यह बात हो कि भारतीय क्रिकेट तीन दिग्गज क्या हासिल नहीं कर पाए तो शायद लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में शतक न लगा पाने की चर्चा सबसे पहले होगी।
यास्तिका भाटिया शतक लगाने वालीं 11वीं भारतीय
लॉर्ड्स क्रिकेट गाउंड में यास्तिका भाटिया शतक लगाने वालीं भारत की 11वीं बल्लेबाज बनीं। दिलीप वेंगसकर ने यहां सबसे ज्यादा 3 शतक लगाए थे। केएल राहुल के नाम 2 शतक हैं। अजीत अगरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीनू मांकड़, अजिंक्य रहाणे, रवि शास्त्री और गुंडप्पा विश्वनाथ ने शतक लगाए हैं। गांगुली ने तो डेब्यू ही लॉर्ड्स में किया था और शतक जड़ दिया था। द्रविड़ ने भी उसी मैच में डेब्यू किया था,लेकिन शतक से चूक गए थे।
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|रन
|सर्वोच्च
|औसत
|शतक
|डीबी वेंगसरकर
|1979-1990
|4
|508
|157
|72.57
|3
|केएल राहुल
|2018-2025
|3
|291
|129
|48.50
|2
|एबी अगरकर
|2002-2002
|1
|111
|109*
|111.00
|1
|एम अजहरुद्दीन
|1986-1996
|3
|111
|111*
|111.00
|1
|आर द्रविड़
|1996-2011
|4
|221
|103*
|44.20
|1
|एससी गांगुली
|1996-2007
|3
|210
|131
|42.00
|1
|एमएच मांकड़
|1946-1952
|2
|333
|184
|83.25
|1
|एएम राहणे
|2014-2021
|3
|201
|103
|33.50
|1
|आरजे शास्त्री
|1982-1990
|3
|160
|100
|32.00
|1
|जीआर विश्वनाथ
|1971-1982
|4
|272
|113
|34.00
|1
|वाई एच भाटिया
|2026-2026
|1
|125
|113
|62.50
|1
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|रन
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ
|औसत
|इकॉनमी
|स्ट्राइक रेट
|एल अमरनाथ
|1946-1946
|1
|133
|5
|5/118
|26.60
|2.18
|73.2
|एल अमर सिंह
|1932-1936
|2
|230
|10
|6/35
|23.00
|2.02
|68.3
|बीएस बेदी
|1967-1979
|4
|492
|17
|6/226
|28.94
|2.41
|72.0
|जेजे बुमराह
|2021-2025
|4
|224
|10
|5/74
|22.40
|2.66
|50.4
|बीएस चंद्रशेखर
|1967-1974
|3
|330
|10
|5/127
|33.00
|2.45
|80.7
|आरबी देसाई
|1959-1959
|1
|118
|6
|5/89
|19.66
|3.05
|38.6
|एन कपिल देव
|1979-1990
|4
|553
|17
|5/125
|32.52
|2.94
|66.3
|बी कुमार
|2014-2014
|1
|103
|6
|6/82
|17.16
|2.19
|47.0
|पी कुमार
|2011-2011
|1
|176
|6
|5/106
|29.33
|2.90
|60.5
|एमएच मांकड़
|1946-1952
|2
|349
|7
|5/196
|49.85
|2.32
|128.4
|एम निसार
|1932-1936
|2
|197
|10
|5/93
|19.70
|2.94
|40.2
|बीकेवी प्रसाद
|1996-1996
|1
|130
|7
|5/76
|18.57
|2.26
|49.2
|सी शर्मा
|1986-1986
|1
|112
|6
|5/64
|18.66
|2.28
|49.0
|आई शर्मा
|2011-2021
|4
|505
|17
|5/74
|29.71
|3.21
|55.54
|आरपी सिंह
|2007-2007
|1
|117
|6
|5/59
|16.71
|3.49
|28.7
|के गौड़
|2026-2026
|1
|77
|7
|5/37
|11.00
|3.08
|21.4
लॉर्ड्स में 5 विकेट लेने भारतीय
लॉर्ड्स क्रिकेट गाउंड में क्रांति गौड़ 5 विकेट लेने वालीं भारत की 16 गेंदबाज बनीं। लाला अमरनाथ, अमर सिंह, बिशन सिंह बेदी, जसप्रीत बुमराह, भगवत चंद्रेखर, रमाकांत देसाई, कपिल देव, भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, मिनू मांकड़, मोहम्मद निसार, वेंकटेश प्रसाद, चेतन शर्मा, इशांत शर्मा और रूद्र प्रताप सिंह ने 5-5 लिए हैं।
लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज होना कितनी बड़ी बात
लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज होना कितनी बड़ी बात है? इसका अंदाजा जसप्रीत बुमराह के बयान से लगाया जा सकता है, जो उन्होंने 2025 में इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स टेस्ट में 5 विकेट लेने पर दी थी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा जब बड़ा होगा तो वह उसे बताएंगे कि उन्होंने लॉर्ड्स में 5 विकेट लिए थे। जब कोई खिलाड़ी लॉर्ड्स में 5 विकेट लेता है या शतक लगाता है तो उसे खास वहां का माहौल महसूस कराता है। खिलाड़ी शूट-बूट में खड़े मेंबरों की ताल्लियों की गड़गड़ाहट के बीच लॉन्ग रूम से होते हुए ड्रेसिंग रूम में जाता है।
भारत ने इंग्लैंड को दिया 457 रन का लक्ष्य
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दुसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का लक्ष्य दिया। पूरी खबर पढ़ें।