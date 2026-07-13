हर खिलाड़ी चाहता है कि लंदन स्थित ‘क्रिकेट के मक्का’ लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर उसका नाम दर्ज हो। इस ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में महिलाओं के पहले टेस्ट में ही यास्तिका भाटिया और क्रांति गौड़ का नाम उस प्रतिष्ठित बोर्ड पर दर्ज हो गया। भारत-इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट में यास्तिका ने शतक जड़ा तो क्रांति ने पांच विकेट लिए। यास्तिका यहां शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेट बनीं। क्रांति गौड़ पांच विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनीं।

‘लिटिल मास्टर’ सुनील गावस्कर, ‘मास्टर ब्लास्टर’ सचिन तेंदुलकर और ‘रन मशीन’ विराट कोहली ने अपने बल्ले से उपलब्धियों की अंबार लगा दी। अगर कभी यह बात हो कि भारतीय क्रिकेट तीन दिग्गज क्या हासिल नहीं कर पाए तो शायद लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में शतक न लगा पाने की चर्चा सबसे पहले होगी।

यास्तिका भाटिया शतक लगाने वालीं 11वीं भारतीय

लॉर्ड्स क्रिकेट गाउंड में यास्तिका भाटिया शतक लगाने वालीं भारत की 11वीं बल्लेबाज बनीं। दिलीप वेंगसकर ने यहां सबसे ज्यादा 3 शतक लगाए थे। केएल राहुल के नाम 2 शतक हैं। अजीत अगरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीनू मांकड़, अजिंक्य रहाणे, रवि शास्त्री और गुंडप्पा विश्वनाथ ने शतक लगाए हैं। गांगुली ने तो डेब्यू ही लॉर्ड्स में किया था और शतक जड़ दिया था। द्रविड़ ने भी उसी मैच में डेब्यू किया था,लेकिन शतक से चूक गए थे।

लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाले भारतीय लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड – शतक और पांच विकेट रिकॉर्ड नई एंट्री शतकवीर तालिका गेंदबाजी तालिका 2026 के लॉर्ड्स टेस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया – एक शतक के साथ, दूसरा पांच विकेट के साथ। नया शतकवीर वाई एच भाटिया 125 रन 113 सर्वोच्च स्कोर पहले ही टेस्ट में लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम – औसत 62.50 नई गेंदबाजी के गौड़ 7/77 सर्वश्रेष्ठ आंकड़े 11.0 औसत डेब्यू टेस्ट में ही सात विकेट – लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पर पदार्पण क्रम अनुसार सर्वाधिक रन सर्वाधिक औसत सर्वाधिक शतक खिलाड़ी अवधि मैच रन सर्वोच्च औसत शतक डीबी वेंगसरकर 1979-1990 4 508 157 72.57 3 केएल राहुल 2018-2025 3 291 129 48.50 2 एबी अगरकर 2002-2002 1 111 109* 111.00 1 एम अजहरुद्दीन 1986-1996 3 111 111* 111.00 1 आर द्रविड़ 1996-2011 4 221 103* 44.20 1 एससी गांगुली 1996-2007 3 210 131 42.00 1 एमएच मांकड़ 1946-1952 2 333 184 83.25 1 एएम राहणे 2014-2021 3 201 103 33.50 1 आरजे शास्त्री 1982-1990 3 160 100 32.00 1 जीआर विश्वनाथ 1971-1982 4 272 113 34.00 1 वाई एच भाटिया 2026-2026 1 125 113 62.50 1 क्रम अनुसार सर्वाधिक विकेट सर्वश्रेष्ठ औसत सर्वश्रेष्ठ इकॉनमी खिलाड़ी अवधि मैच रन विकेट सर्वश्रेष्ठ औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट एल अमरनाथ 1946-1946 1 133 5 5/118 26.60 2.18 73.2 एल अमर सिंह 1932-1936 2 230 10 6/35 23.00 2.02 68.3 बीएस बेदी 1967-1979 4 492 17 6/226 28.94 2.41 72.0 जेजे बुमराह 2021-2025 4 224 10 5/74 22.40 2.66 50.4 बीएस चंद्रशेखर 1967-1974 3 330 10 5/127 33.00 2.45 80.7 आरबी देसाई 1959-1959 1 118 6 5/89 19.66 3.05 38.6 एन कपिल देव 1979-1990 4 553 17 5/125 32.52 2.94 66.3 बी कुमार 2014-2014 1 103 6 6/82 17.16 2.19 47.0 पी कुमार 2011-2011 1 176 6 5/106 29.33 2.90 60.5 एमएच मांकड़ 1946-1952 2 349 7 5/196 49.85 2.32 128.4 एम निसार 1932-1936 2 197 10 5/93 19.70 2.94 40.2 बीकेवी प्रसाद 1996-1996 1 130 7 5/76 18.57 2.26 49.2 सी शर्मा 1986-1986 1 112 6 5/64 18.66 2.28 49.0 आई शर्मा 2011-2021 4 505 17 5/74 29.71 3.21 55.54 आरपी सिंह 2007-2007 1 117 6 5/59 16.71 3.49 28.7 के गौड़ 2026-2026 1 77 7 5/37 11.00 3.08 21.4

लॉर्ड्स में 5 विकेट लेने भारतीय

लॉर्ड्स क्रिकेट गाउंड में क्रांति गौड़ 5 विकेट लेने वालीं भारत की 16 गेंदबाज बनीं। लाला अमरनाथ, अमर सिंह, बिशन सिंह बेदी, जसप्रीत बुमराह, भगवत चंद्रेखर, रमाकांत देसाई, कपिल देव, भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, मिनू मांकड़, मोहम्मद निसार, वेंकटेश प्रसाद, चेतन शर्मा, इशांत शर्मा और रूद्र प्रताप सिंह ने 5-5 लिए हैं।

A place on the Lord's honours board for Jasprit Bumrah. 🤝 pic.twitter.com/hLNZ6bOouI — Test Match Special (@bbctms) July 11, 2025

लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज होना कितनी बड़ी बात

लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज होना कितनी बड़ी बात है? इसका अंदाजा जसप्रीत बुमराह के बयान से लगाया जा सकता है, जो उन्होंने 2025 में इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स टेस्ट में 5 विकेट लेने पर दी थी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा जब बड़ा होगा तो वह उसे बताएंगे कि उन्होंने लॉर्ड्स में 5 विकेट लिए थे। जब कोई खिलाड़ी लॉर्ड्स में 5 विकेट लेता है या शतक लगाता है तो उसे खास वहां का माहौल महसूस कराता है। खिलाड़ी शूट-बूट में खड़े मेंबरों की ताल्लियों की गड़गड़ाहट के बीच लॉन्ग रूम से होते हुए ड्रेसिंग रूम में जाता है।

भारत ने इंग्लैंड को दिया 457 रन का लक्ष्य

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दुसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का लक्ष्य दिया। पूरी खबर पढ़ें।