वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे सीरीज और फिर टी20 सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से होगी जबकि टी20 सीरीज की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जिस भारतीय टीम का ऐलान किया गया है उसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिले इसकी संभावना काफी कम दिखती है। इन खिलाड़ियों में मुख्य रूप से यशस्वी जायसवाल, नमन धीर शामिल हैं। नमन धीर पहली बार वनडे टीम में शामिल किए गए हैं जो मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं तो वहीं यशस्वी जायसवाल ओपनर हैं और वो भी टीम में बैकअप ओपनर के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं।

यशस्वी-नमन धीर का खेलना मुश्किल

भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलने हैं और इसकी प्लेइंग इलेवन में यशस्वी जायसवाल या फिर नमनधीर को मौका मिले इसकी संभावना काफी कम है। यशस्वी टीम में बैकअप ओपनर हैं और भारतीय वनडे टीम के लिए रोहित शर्मा व शुभमन गिल ओपन करते हैं। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ भी यही दोनों ओपन करेंगे तो इस स्थिति में यशस्वी जायसवाल की प्लेइंग इलेवन में जगह बनती नहीं दिख रही है। हां, यशस्वी को खेलने का मौका तभी मिल सकता है जब रोहित या शुभमन में से कोई इंजर्ड हो जाए या फिर खराब फार्म की वजह से किसी को ड्रॉप किया जाए।

नमन धीर की बात करें तो उन्होंने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में गजब का प्रदर्शन किया था और उन्हें इसी प्रदर्शन के दम पर भारतीय वनडे टीम में जगह मिली, लेकिन वो वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में जगह बना लें इसकी संभावना भी बेहद कम है। नमनधीर मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं, लेकिन भारतीय वनडे टीम में ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी जैसे बैटर हैं जो मध्यक्रम में खेलते हैं। इन खिलाड़ियों के रहते हुए नमन धीर को प्लेइंग इलेवन में जगह दी जाए ऐसी संभावना कम ही दिखती है। यानी साफ तौर पर यशस्वी और नमन धीर के लिए वनडे सीरीज की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना आसान तो नहीं होगा।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान, विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर।

इशान टॉप-10 से बाहर, अभिषेक निकले ब्रेविस से आगे; T20I में 2026 में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले शीर्ष दस बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में 11 छक्के लगा चुके अभिषेक ने 2026 में टी20 मैचों में छक्के लगाने के मामले में डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में वैभव टॉप-5 से जबकि इशान किशन टॉप-10 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)