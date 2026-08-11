टीम इंडिया के स्टार टेस्ट ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपने छोटे से करियर में ही एक अलग और नई पहचान बना ली है। उन्होंने भारत के लिए अब तक 29 टेस्ट मैच खेले हैं और 54 पारियों में 48.75 की औसत से 2535 रन बनाए हैं। खास बात यह है कि उनके यह 29 टेस्ट मैच सभी अलग-अलग वेन्यू पर रहे हैं। यानी अपने आप में यह एक अनोखा रिकॉर्ड है। अब श्रीलंका में वह अपने करियर का 30वां टेस्ट मैच 30वें अलग वेन्यू पर खेलने को तैयार हैं।

यशस्वी ने इससे पहले साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज का दौरा टीम इंडिया के लिए किया है। अब पहली बार वह श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट मैच खेलते नजर आएंगे। यशस्वी के सामने यहां नया टेस्ट होगा स्पिन का। इससे पहले पेस गेंदबाजों का टेस्ट उन्होंने बखूबी पास किया है। अब यशस्वी पर नजरें होंगी कि वह श्रीलंका के स्पिन ट्रैक पर किस रणनीति के साथ उतरते हैं।

यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए अब तक 29 टेस्ट मैचों में 7 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 214 रन नाबाद है। उन्होंने सात में से चार शतक विदेशी सरजमीं पर लगाए हैं। जिसमें से दो इंग्लैंड, एक ऑस्ट्रेलिया और एक वेस्टइंडीज में आया है। अब देखते हैं उनके सभी 29 टेस्ट मैचों के अलग-अलग वेन्यू की पूरी लिस्ट:-

यशस्वी जायसवाल के सभी टेस्ट मैचों के अलग-अलग वेन्यू

पहली पारीदूसरी पारीमैच में कुल रनकैचविपक्षी टीममैदानमैच शुरू होने की तारीख
1711711वेस्टइंडीजरोसेउ12 जुलाई 2023
5738950वेस्टइंडीजपोर्ट ऑफ स्पेन20 जुलाई 2023
175221दक्षिण अफ्रीकासेंचुरियन26 दिसंबर 2023
028284दक्षिण अफ्रीकाकेप टाउन3 जनवरी 2024
8015950इंग्लैंडहैदराबाद25 जनवरी 2024
209172260इंग्लैंडविशाखापत्तनम2 फरवरी 2024
10214*2242इंग्लैंडराजकोट15 फरवरी 2024
73371100इंग्लैंडरांची23 फरवरी 2024
57571इंग्लैंडधर्मशाला7 मार्च 2024
5610662बांग्लादेशचेन्नई19 सितंबर 2024
72511232बांग्लादेशकानपुर27 सितंबर 2024
1335481न्यूजीलैंडबेंगलुरु16 अक्टूबर 2024
30771071न्यूजीलैंडपुणे24 अक्टूबर 2024
305350न्यूजीलैंडवानखेड़े1 नवंबर 2024
01611610ऑस्ट्रेलियापर्थ22 नवंबर 2024
024241ऑस्ट्रेलियाएडिलेड6 दिसंबर 2024
44*80ऑस्ट्रेलियाब्रिस्बेन14 दिसंबर 2024
82841660ऑस्ट्रेलियामेलबर्न26 दिसंबर 2024
1022324ऑस्ट्रेलियासिडनी3 जनवरी 2025
10141050इंग्लैंडलीड्स20 जून 2025
87281150इंग्लैंडबर्मिंघम2 जुलाई 2025
130131इंग्लैंडलॉर्ड्स10 जुलाई 2025
580580इंग्लैंडमैनचेस्टर23 जुलाई 2025
21181200इंग्लैंडद ओवल31 जुलाई 2025
36361वेस्टइंडीजअहमदाबाद2 अक्टूबर 2025
17581830वेस्टइंडीजदिल्ली10 अक्टूबर 2025
120120दक्षिण अफ्रीकाईडन गार्डन्स14 नवंबर 2025
5813713दक्षिण अफ्रीकागुवाहाटी22 नवंबर 2025
24240अफगानिस्तानन्यू चंडीगढ़6 जून 2026

यशस्वी जायसवाल का किस देश में कैसा रिकॉर्ड?

देशमैचपारीनाबादरनसर्वोच्च स्कोरAvgगेंदेंSR100500s4s6s
ऑस्ट्रेलिया510139116143.4473253.41122444
इंग्लैंड510041111841.1059868.72222634
भारत152711417214*54.50192973.4538117034
दक्षिण अफ्रीका240502812.508558.82001110
वेस्टइंडीज23026617188.6649154.17110293

यशस्वी जायसवाल ने पिछले कई विदेशी दौरों पर भारतीय टीम को टॉप ऑर्डर से मजबूती प्रदान की है। ऐसे में आगामी श्रीलंका दौरे पर भी भारतीय टीम उन पर खासा निर्भर करेगी। सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ अभ्यास मैच में वह पहली पारी में तो खाता नहीं खोल पाए थे। मगर दूसरी पारी में उन्होंने जब तेज बल्लेबाजी की जरूरत थी तब 46 गेंद पर 61 रन बनाए और रिटायर हो गए। यह पारी भारत के लिए अंत में लक्ष्य का सफल पीछा करने में उपयोगी साबित हुई।

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