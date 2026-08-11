टीम इंडिया के स्टार टेस्ट ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपने छोटे से करियर में ही एक अलग और नई पहचान बना ली है। उन्होंने भारत के लिए अब तक 29 टेस्ट मैच खेले हैं और 54 पारियों में 48.75 की औसत से 2535 रन बनाए हैं। खास बात यह है कि उनके यह 29 टेस्ट मैच सभी अलग-अलग वेन्यू पर रहे हैं। यानी अपने आप में यह एक अनोखा रिकॉर्ड है। अब श्रीलंका में वह अपने करियर का 30वां टेस्ट मैच 30वें अलग वेन्यू पर खेलने को तैयार हैं।
यशस्वी ने इससे पहले साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज का दौरा टीम इंडिया के लिए किया है। अब पहली बार वह श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट मैच खेलते नजर आएंगे। यशस्वी के सामने यहां नया टेस्ट होगा स्पिन का। इससे पहले पेस गेंदबाजों का टेस्ट उन्होंने बखूबी पास किया है। अब यशस्वी पर नजरें होंगी कि वह श्रीलंका के स्पिन ट्रैक पर किस रणनीति के साथ उतरते हैं।
यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए अब तक 29 टेस्ट मैचों में 7 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 214 रन नाबाद है। उन्होंने सात में से चार शतक विदेशी सरजमीं पर लगाए हैं। जिसमें से दो इंग्लैंड, एक ऑस्ट्रेलिया और एक वेस्टइंडीज में आया है। अब देखते हैं उनके सभी 29 टेस्ट मैचों के अलग-अलग वेन्यू की पूरी लिस्ट:-
यशस्वी जायसवाल के सभी टेस्ट मैचों के अलग-अलग वेन्यू
|पहली पारी
|दूसरी पारी
|मैच में कुल रन
|कैच
|विपक्षी टीम
|मैदान
|मैच शुरू होने की तारीख
|171
|–
|171
|1
|वेस्टइंडीज
|रोसेउ
|12 जुलाई 2023
|57
|38
|95
|0
|वेस्टइंडीज
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|20 जुलाई 2023
|17
|5
|22
|1
|दक्षिण अफ्रीका
|सेंचुरियन
|26 दिसंबर 2023
|0
|28
|28
|4
|दक्षिण अफ्रीका
|केप टाउन
|3 जनवरी 2024
|80
|15
|95
|0
|इंग्लैंड
|हैदराबाद
|25 जनवरी 2024
|209
|17
|226
|0
|इंग्लैंड
|विशाखापत्तनम
|2 फरवरी 2024
|10
|214*
|224
|2
|इंग्लैंड
|राजकोट
|15 फरवरी 2024
|73
|37
|110
|0
|इंग्लैंड
|रांची
|23 फरवरी 2024
|57
|–
|57
|1
|इंग्लैंड
|धर्मशाला
|7 मार्च 2024
|56
|10
|66
|2
|बांग्लादेश
|चेन्नई
|19 सितंबर 2024
|72
|51
|123
|2
|बांग्लादेश
|कानपुर
|27 सितंबर 2024
|13
|35
|48
|1
|न्यूजीलैंड
|बेंगलुरु
|16 अक्टूबर 2024
|30
|77
|107
|1
|न्यूजीलैंड
|पुणे
|24 अक्टूबर 2024
|30
|5
|35
|0
|न्यूजीलैंड
|वानखेड़े
|1 नवंबर 2024
|0
|161
|161
|0
|ऑस्ट्रेलिया
|पर्थ
|22 नवंबर 2024
|0
|24
|24
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|एडिलेड
|6 दिसंबर 2024
|4
|4*
|8
|0
|ऑस्ट्रेलिया
|ब्रिस्बेन
|14 दिसंबर 2024
|82
|84
|166
|0
|ऑस्ट्रेलिया
|मेलबर्न
|26 दिसंबर 2024
|10
|22
|32
|4
|ऑस्ट्रेलिया
|सिडनी
|3 जनवरी 2025
|101
|4
|105
|0
|इंग्लैंड
|लीड्स
|20 जून 2025
|87
|28
|115
|0
|इंग्लैंड
|बर्मिंघम
|2 जुलाई 2025
|13
|0
|13
|1
|इंग्लैंड
|लॉर्ड्स
|10 जुलाई 2025
|58
|0
|58
|0
|इंग्लैंड
|मैनचेस्टर
|23 जुलाई 2025
|2
|118
|120
|0
|इंग्लैंड
|द ओवल
|31 जुलाई 2025
|36
|–
|36
|1
|वेस्टइंडीज
|अहमदाबाद
|2 अक्टूबर 2025
|175
|8
|183
|0
|वेस्टइंडीज
|दिल्ली
|10 अक्टूबर 2025
|12
|0
|12
|0
|दक्षिण अफ्रीका
|ईडन गार्डन्स
|14 नवंबर 2025
|58
|13
|71
|3
|दक्षिण अफ्रीका
|गुवाहाटी
|22 नवंबर 2025
|24
|–
|24
|0
|अफगानिस्तान
|न्यू चंडीगढ़
|6 जून 2026
यशस्वी जायसवाल का किस देश में कैसा रिकॉर्ड?
|देश
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|Avg
|गेंदें
|SR
|100
|50
|0s
|4s
|6s
|ऑस्ट्रेलिया
|5
|10
|1
|391
|161
|43.44
|732
|53.41
|1
|2
|2
|44
|4
|इंग्लैंड
|5
|10
|0
|411
|118
|41.10
|598
|68.72
|2
|2
|2
|63
|4
|भारत
|15
|27
|1
|1417
|214*
|54.50
|1929
|73.45
|3
|8
|1
|170
|34
|दक्षिण अफ्रीका
|2
|4
|0
|50
|28
|12.50
|85
|58.82
|0
|0
|1
|11
|0
|वेस्टइंडीज
|2
|3
|0
|266
|171
|88.66
|491
|54.17
|1
|1
|0
|29
|3
यशस्वी जायसवाल ने पिछले कई विदेशी दौरों पर भारतीय टीम को टॉप ऑर्डर से मजबूती प्रदान की है। ऐसे में आगामी श्रीलंका दौरे पर भी भारतीय टीम उन पर खासा निर्भर करेगी। सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ अभ्यास मैच में वह पहली पारी में तो खाता नहीं खोल पाए थे। मगर दूसरी पारी में उन्होंने जब तेज बल्लेबाजी की जरूरत थी तब 46 गेंद पर 61 रन बनाए और रिटायर हो गए। यह पारी भारत के लिए अंत में लक्ष्य का सफल पीछा करने में उपयोगी साबित हुई।
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