टीम इंडिया के स्टार टेस्ट ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपने छोटे से करियर में ही एक अलग और नई पहचान बना ली है। उन्होंने भारत के लिए अब तक 29 टेस्ट मैच खेले हैं और 54 पारियों में 48.75 की औसत से 2535 रन बनाए हैं। खास बात यह है कि उनके यह 29 टेस्ट मैच सभी अलग-अलग वेन्यू पर रहे हैं। यानी अपने आप में यह एक अनोखा रिकॉर्ड है। अब श्रीलंका में वह अपने करियर का 30वां टेस्ट मैच 30वें अलग वेन्यू पर खेलने को तैयार हैं।

यशस्वी ने इससे पहले साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज का दौरा टीम इंडिया के लिए किया है। अब पहली बार वह श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट मैच खेलते नजर आएंगे। यशस्वी के सामने यहां नया टेस्ट होगा स्पिन का। इससे पहले पेस गेंदबाजों का टेस्ट उन्होंने बखूबी पास किया है। अब यशस्वी पर नजरें होंगी कि वह श्रीलंका के स्पिन ट्रैक पर किस रणनीति के साथ उतरते हैं।

यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए अब तक 29 टेस्ट मैचों में 7 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 214 रन नाबाद है। उन्होंने सात में से चार शतक विदेशी सरजमीं पर लगाए हैं। जिसमें से दो इंग्लैंड, एक ऑस्ट्रेलिया और एक वेस्टइंडीज में आया है। अब देखते हैं उनके सभी 29 टेस्ट मैचों के अलग-अलग वेन्यू की पूरी लिस्ट:-

यशस्वी जायसवाल के सभी टेस्ट मैचों के अलग-अलग वेन्यू

पहली पारी दूसरी पारी मैच में कुल रन कैच विपक्षी टीम मैदान मैच शुरू होने की तारीख 171 – 171 1 वेस्टइंडीज रोसेउ 12 जुलाई 2023 57 38 95 0 वेस्टइंडीज पोर्ट ऑफ स्पेन 20 जुलाई 2023 17 5 22 1 दक्षिण अफ्रीका सेंचुरियन 26 दिसंबर 2023 0 28 28 4 दक्षिण अफ्रीका केप टाउन 3 जनवरी 2024 80 15 95 0 इंग्लैंड हैदराबाद 25 जनवरी 2024 209 17 226 0 इंग्लैंड विशाखापत्तनम 2 फरवरी 2024 10 214* 224 2 इंग्लैंड राजकोट 15 फरवरी 2024 73 37 110 0 इंग्लैंड रांची 23 फरवरी 2024 57 – 57 1 इंग्लैंड धर्मशाला 7 मार्च 2024 56 10 66 2 बांग्लादेश चेन्नई 19 सितंबर 2024 72 51 123 2 बांग्लादेश कानपुर 27 सितंबर 2024 13 35 48 1 न्यूजीलैंड बेंगलुरु 16 अक्टूबर 2024 30 77 107 1 न्यूजीलैंड पुणे 24 अक्टूबर 2024 30 5 35 0 न्यूजीलैंड वानखेड़े 1 नवंबर 2024 0 161 161 0 ऑस्ट्रेलिया पर्थ 22 नवंबर 2024 0 24 24 1 ऑस्ट्रेलिया एडिलेड 6 दिसंबर 2024 4 4* 8 0 ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन 14 दिसंबर 2024 82 84 166 0 ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 26 दिसंबर 2024 10 22 32 4 ऑस्ट्रेलिया सिडनी 3 जनवरी 2025 101 4 105 0 इंग्लैंड लीड्स 20 जून 2025 87 28 115 0 इंग्लैंड बर्मिंघम 2 जुलाई 2025 13 0 13 1 इंग्लैंड लॉर्ड्स 10 जुलाई 2025 58 0 58 0 इंग्लैंड मैनचेस्टर 23 जुलाई 2025 2 118 120 0 इंग्लैंड द ओवल 31 जुलाई 2025 36 – 36 1 वेस्टइंडीज अहमदाबाद 2 अक्टूबर 2025 175 8 183 0 वेस्टइंडीज दिल्ली 10 अक्टूबर 2025 12 0 12 0 दक्षिण अफ्रीका ईडन गार्डन्स 14 नवंबर 2025 58 13 71 3 दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी 22 नवंबर 2025 24 – 24 0 अफगानिस्तान न्यू चंडीगढ़ 6 जून 2026

यशस्वी जायसवाल का किस देश में कैसा रिकॉर्ड?

देश मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर Avg गेंदें SR 100 50 0s 4s 6s ऑस्ट्रेलिया 5 10 1 391 161 43.44 732 53.41 1 2 2 44 4 इंग्लैंड 5 10 0 411 118 41.10 598 68.72 2 2 2 63 4 भारत 15 27 1 1417 214* 54.50 1929 73.45 3 8 1 170 34 दक्षिण अफ्रीका 2 4 0 50 28 12.50 85 58.82 0 0 1 11 0 वेस्टइंडीज 2 3 0 266 171 88.66 491 54.17 1 1 0 29 3

यशस्वी जायसवाल ने पिछले कई विदेशी दौरों पर भारतीय टीम को टॉप ऑर्डर से मजबूती प्रदान की है। ऐसे में आगामी श्रीलंका दौरे पर भी भारतीय टीम उन पर खासा निर्भर करेगी। सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ अभ्यास मैच में वह पहली पारी में तो खाता नहीं खोल पाए थे। मगर दूसरी पारी में उन्होंने जब तेज बल्लेबाजी की जरूरत थी तब 46 गेंद पर 61 रन बनाए और रिटायर हो गए। यह पारी भारत के लिए अंत में लक्ष्य का सफल पीछा करने में उपयोगी साबित हुई।

यशस्वी से आगे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत नंबर 2; WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के शीर्ष 10 बल्लेबाज

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट देखें। ऋषभ पंत इसमें नंबर 2 पर हैं, जबकि रोहित शर्मा इस सूची में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल से आगे हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





