आईसीसी ने 19 अगस्त 2026 (बुधवार) को अपनी ताजा पुरुष क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी हैं। बांग्लादेश ने इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया को डारविन टेस्ट में हराते हुए बड़ा उलटफेर किया था। इस जीत के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों को रैंकिंग में फायदा हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड को भयंकर नुकसान उठाना पड़ा है। अगर टेस्ट के टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल टॉप 10 में बरकरार हैं।

हैरी ब्रूक टेस्ट क्रिकेट में अब नए नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। ट्रेविस हेड नंबर 1 से सीधे नंबर 4 पर खिसक गए। ब्रूक नंबर 1, जो रूट नंबर 2 और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ नंबर 3 पर आ गए हैं। इन सभी बल्लेबाजों को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। वहीं यशस्वी जायसवाल की पोजिशन में कोई अंतर नहीं आया और वह नंबर 9 पर काबिज हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी नंबर 7 पर बने हुए हैं। जबकि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक स्थान के फायदे के साथ 14वें से 13वें स्थान पर आ गए।

इसके अलावा डारविन टेस्ट में 84 रन की पारी खेलने वाले वाले बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंटो को 9 स्थान का फायदा हुआ है और वह टॉप 20 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में अब नजमुल 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह टॉप पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस एक स्थान के नुकसान के साथ पांचवें और साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन एक स्थान के फायदे के साथ चौथे पर आ गए हैं।

पैट कमिंस को रैंकिंग में लगा दोहरा झटका

टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर बरकरार हैं। इस लिस्ट के टॉप 5 में भी फेरबदल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी मिचेल स्टार्क नंबर 3 से अब नंबर 4 पर खिसक गए हैं। एक-एक स्थान के फायदे के साथ साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर 5वें, वाशिंगटन सुंदर छठे और इंग्लैंड के गस एटकिंसन 7वें पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस को इस लिस्ट में भी नुकसान हुआ है और वह 5वें से 8वें स्थान पर खिसक गए हैं। यानी कमिंस को रैंकिंग में दोहरा झटका लगा है।

Big gains for Bangladesh's stars on the latest ICC Men's Test Player Rankings and a change at the top of the charts for Test batters 👀https://t.co/4Vr5CmWCKE — ICC (@ICC) August 19, 2026

टेस्ट रैंकिंग में ही खास बदलाव हुए हैं। इसके अलावा वनडे और टी20 के टॉप 10 बल्लेबाजों, गेंदबाजों और टीम रैंकिंग में बदलाव देखने को नहीं मिली है। टेस्ट टीम रैंकिंग भी समान है। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बनी हुई है। जबकि भारतीय टीम चौथे और बांग्लादेश 9वें स्थान पर ही बरकरार हैं।

भारत ने श्रीलंका को गॉल टेस्ट में 165 रन से हराया, मानव सुतार ने झटके 10 विकेट

भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया गॉल टेस्ट अब समाप्त हो गया है। भारतीय टीम ने 165 रन से जीत दर्ज की और दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। अगला मैच अब 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर