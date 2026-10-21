इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) का ऑक्शन दिसंबर में होने है। इससे पहल कई खिलाड़ियों के ट्रेड की अफवाहें चल रही हैं। इनमें राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल का नाम भी शामिल है। यशस्वी का ट्रेड होता है या नहीं यह अगले एक महीने में साफ हो जाएगा, लेकिन उनके कोच ज्वाला सिंह का कहना है कि बाएं हाथ के इस ओपनर बल्लेबाज को राजस्थान रॉयल्स का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके विकास में उसका बहुत बड़ा हाथ है।

जनसत्ता से बातचीत में ज्वाला सिंह ने कहा कि यशस्वी जायसवाल को पहला सीजन खराब जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने मौका दिया था। फ्रेंचाइजी ने उसका हर तरह से सपोर्ट किया है। यशस्वी को राजस्थान रॉयल्स ने ही अटैकिंग प्लेयर बनाया। फिर यशस्वी विश्वास खरे उतरे और शानदार प्रदर्शन करके बताया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

पहले सीजन फेल गोने के बाद भी मौका

ज्वाला सिंह ने कहा, “देखिए राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है, जिसने उसको (यशस्वी जायसवाल) तब मौका दिया था जब उसको कोई क्रिकेट वर्ल्ड में उस तरीके से जानता नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि अपने पहले आईपीएल में यशस्वी ने 3 मैचे में मात्र 40 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट भी 100 के अंदर का था। उसके बाद हम लोग बहुत नर्वस थे, वो भी नर्वस था, मैं भी नर्वस था।”

राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को हर तरीके से सपोर्ट किया है

ज्वाला सिंह ने कहा, “हम लोगों को नहीं पता था कि अगले साल राजस्थान रॉयल्स क्या करेगा? उसको रिलीज कर देगा या रिटेन करेगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने एक और साल उसको दिया। उसको रिटेन किया, फिर उस सीजन में उसको पूरे मौके मिले। उसने सबसे तेज 50 बनाया। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने आज तक यशस्वी को हर तरीके से सपोर्ट किया है।”

यशस्वी के क्रिकेटिंग जर्नी में राजस्थान रॉयल्स का बहुत बड़ा हाथ

ज्वाला सिंह ने कहा, “मुझको लगता है कि उसके क्रिकेटिंग जर्नी में राजस्थान रॉयल्स का बहुत बड़ा हाथ है। वहां के कोच, वहां के सपोर्ट स्टाफ और उनका खुद का जो सेंटर है नागपुर में, उसमें उसको (यशस्वी जायसवाल) बहुत प्रैक्टिस करने मिला है। उसके डेवलपमेंट में राजस्थान रॉयल्स को बहुत श्रेय दिया जाता है। वहां के कोच को दिया जाता है। वहां पर रोमी भिंडर हैं, जुबिन भरूचा हैं, कुमार संगकारा थे, विक्रम राठौड़ थे। इन लोगों ने बहुत उसके ऊपर मेहनत की और ट्रस्ट दिखाया कि वह फ्री हो के खेल सके।

रजस्थान रॉयल्स और यशस्वी जायसवाल एक दूसरे के पूरक

ज्वाला सिंह ने कहा, “यशस्वी इतना अटैकिंग प्लेयर था नहीं, लेकिन जब उसको वह रोल दिया गया राजस्थान रॉयल्स में कि आप जाओ, आप जाके अटैक करो, फेल होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे भी मैच देंगे। वहीं से वह ग्रूम हुआ और इस लेवल तक आया है। मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ने जो उसके लिए किया है और जो राजस्थान रॉयल्स के बाद में उसने परफॉर्मेंस दिया है, वो एक दूसरे के पूरक हैं।”

राजस्थान रॉयल्स ही हमेशा प्राथमिकता रहेगी

ज्वाला सिंह ने कहा, “मेरे लिए तो राजस्थान रॉयल्स ही हमेशा प्राथमिकता रहेगी। फिलहाल ये अफवाहें हैं, लेकिन ऐसा कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। मुझे तो लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ने जो उसको इतना सपोर्ट किया है वह वहीं पर रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी वह राजस्थान रॉयल्स के साथ है।”

यशस्वी के भारतीय वनडे टीम में नहीं चुने जाने पर कोच ज्वाला का रिएक्शन

न्यूजीलैंड दौरे पर भारत की वनडे टीम शुभमन गिल और रोहित शर्मा के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और इशान किशन ओपनिंग के विकल्प हैं। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि क्या यशस्वी जायसवाल 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं में हैं? पूरी खबर पढ़ें।