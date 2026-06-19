भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच चेन्नई में 20 जून यानी शनिवार को होगा। इस से ठीक पहले भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया और बीसीसीआई ने तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्षित राणा को टीम में शामिल किया। भारत इस वनडे सीरीज में पहले ही 2-0 की अपराजेय बढ़त बना चुके है ऐसे में तीसरे वनडे मैच में भारतीय प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

हर्षित राणा को मिल सकता है मौका

हर्षित राणा घुटने की चोट की वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2026 में और फिर आईपीएल 2026 में नहीं खेल पाए थे। अब वो पूरी तरह से फिट हैं ऐसे में उन्हें आजमाने के लिए टीम मैनेजमेंट उन्हें अगले आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों से पहले प्लेइंग इलेवन में जरूर मौका देना चाहेगा। इस बात की संभावना है कि उन्हें प्रिंस यादव की जगह आजमाया जा सकता है। वहीं प्लेइंग इलेवन में प्रसिद्ध कृष्णा या फिर अर्शदीप सिंह में से किसी एक को ही मौका मिल सकता है।

यशस्वी जायसवाल को हो सकती है छुट्टी

दूसरे वनडे में यशस्वी जायसवाल को रोहित के साथ ओपन करने का मौका दिया गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए थे ऐसे में इस बात की संभावना है कि तीसरे मैच में एक बार फिर से रोहित और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएं। इशान किशन तीसरे नंबर पर होंगे जबकि श्रेयस अय्यर चौथे स्थान पर नजर आएंगे। केएल राहुल पांचवें नंबर पर खेलेंगे। टीम में दो ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर होंगे।

तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा/अर्शदीप सिंह।

सचिन आउट, स्मिथ-संगकारा ओपनर, कोहली नंबर 4; 847 विकेट लेने वाले इंग्लिश बॉलर ने चुनी ऑल-टाइम टेस्ट प्लेइंग 11

इंग्लैंड के लिए 847 विकेट लेने वाले पूर्व तेज गेंदबाज ने ऑल-टाइम टेस्ट प्लेइंग 11 का चयन किया जिसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर को जगह नहीं दी। इस टीम में उन्होंने कोहली के रूप में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का चयन किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)