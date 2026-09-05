साउथ अफ्रीका के युवा ओपनर बैटर लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने नामीबिया टी20आई ट्राई सीरीज 2026 के छठे मैच में नामीबिया के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को 11 रन से जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। यही नहीं लुहान-ड्रे प्रेटोरियस अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए और उन्होंने अफगानिस्तान के बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लुहान-ड्रे प्रेटोरियस के नंबर 1 बनने के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल अब तीसरे नंबर पर आ गए।

लुहान-ड्रे प्रेटोरियस टॉप पर, यशस्वी तीसरे नंबर पर

लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने नामीबिया के खिलाफ हुए मुकाबले में 53 गेंदों पर 101 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 5 चौके भी लगाए। लुहान ने टी20आई क्रिकेट में शतक लगाने का कमाल 20 साल 161 दिन की उम्र में किया और उन्होंने हजरतुल्लाह जजई को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने साल 2019 में 20 साल 337 दिन की उम्र में शतक लगाया था। लुहान ने हजरतुल्लाह जजई को दूसरे नंबर पर धकेल दिया और पहले स्थान पर आ गए। वहीं यशस्वी जायसवाल ने साल 2023 में 21 साल 279 दिन की उम्र में टी20आई में शतक लगाया था जो अब तीसरे स्थान पर चले गए।

टी20आई में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर ब्रायन बेनेट हैं जिन्होंने साल 2025 में ये कमाल 21 साल 324 दिन की उम्र में किया था तो वहीं तिलक वर्मा इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने 2026 में 22 साल 5 दिन की उम्र में शतक लगाया था। इस लिस्ट में छठे नंबर पर भी तिलक वर्मा ही हैं जिन्होंने 2026 में ही 22 साल 7 दिन की उम्र में टी20आई में शतक लगाया था। डेवाल्ड ब्रेविस इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2025 में 22 साल 105 दिन की उम्र में सेंचुरी लगाई थी जबकि लिस्ट में पाकिस्तान बैटर अहमद शहजाद 9वें नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2014 में 22 साल 127 दिन की उम्र में ये कमाल किया था।

T20I में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-10 बैटर: (फुल-मेंबर टीम के खिलाड़ी)

20 साल 161 दिन – लुआन-ड्रे प्रेटोरियस बनाम नामीबिया, 2026

20 साल 337 दिन – हजरतुल्लाह जजई बनाम आयरलैंड, 2019

21 साल 279 दिन – यशस्वी जायसवाल बनाम नेपाल, 2023

21 साल 324 दिन – ब्रायन बेनेट बनाम तन्जानिया, 2025

22 साल 5 दिन – तिलक वर्मा बनाम साउथ अफ्रीका, 2024

22 साल 7 दिन – तिलक वर्मा बनाम साउथ अफ्रीका, 2024

22 साल 31 दिन – रहमानुल्लाह गुरबाज बनाम यूएई, 2023

22 साल 105 दिन – डेवाल्ड ब्रेविस बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025

22 साल 127 दिन – अहमद शहजाद बनाम बांग्लादेश, 2014

22 साल 133 दिन – जैकब बेथेल बनाम भारत, 2026

स्मृति मंधाना नंबर 1, शैफाली से आगे हरमनप्रीत कौर; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 भारतीय महिला बैटर

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाजों ने स्मृति मंधाना पहले स्थान पर हैं जिन्होंने इतने छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)