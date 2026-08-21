वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 से हुई थी और इस वक्त इस चैंपियनशिप का चौथा सीजन खेला जा रहा है। वैसे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक साइकल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में यशस्वी जायसवाल पहले स्थान पर मौजूद हैं। हैरानी की बात ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद बेन स्टोक्स एक साइकल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

अब तक नहीं टूटा है यशस्वी का रिकॉर्ड

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक साइकल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर यशस्वी जायसवाल मौजूद हैं और उन्होंने ये कमाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे सीजन में किया था। यशस्वी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे सीजन में कुल 39 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बेन स्टोक्स मौजूद हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले सीजन में कुल 31 छक्के लगाए थे और यशस्वी ने उनका रिकॉर्ड तोड़कर ही पहले स्थान पर कब्जा किया था और फिलहाल तो उनसे आगे कोई नहीं निकल पाया है।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी बेन स्टोक्स ही हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे सीजन में कुल 28 छक्के लगाए थे। वहीं इस सूची में रोहित शर्मा भी चौथे स्थान पर मौजूद हैं और उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले सीजन में कुल 27 छक्के लगाए थे। वहीं इस लिस्ट में ऋषभ पंत 5वें स्थान पर मौजूद हैं और उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे सीजन में यानी अब तक कुल 24 छक्के लगाए हैं। वैसे पंत के बाद नंबर 1 बनने का शानदार मौका है यानी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक साइकल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं और इसके लिए उन्हें 16 छक्के और लगाने होंगे।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक साइकल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

◎ 39 छक्के: यशस्वी जायसवाल (WTC 3)

◎ 31 छक्के: बेन स्टोक्स (WTC 1)

◎ 28 छक्के: बेन स्टोक्स (WTC 2)

◎ 27 छक्के: रोहित शर्मा (WTC 1)

◎ 24 छक्के: ऋषभ पंत (WTC 4)

◎ 24 छक्के: बेन स्टोक्स (WTC 3)

◎ 24 छक्के: ग्लेन फिलिप्स (WTC 3)

सिराज हैं बेन स्टोक्स से आगे, टॉप-10 में दो भारतीय; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 बॉलर

मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दो विकेट लिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)