भारतीय टीम 15 अगस्त 2026 से श्रीलंका के दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए मंगलवार 28 जुलाई को टीम इंडिया का स्क्वाड भी घोषित हो गया है। इस टीम में सारांश जैन को पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है। वहीं कुलदीप यादव को यहां मौका मिलता है या नहीं यह देखने वाली बात होगी। रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बताई है।

रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर शो Ash Ki baat में टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड का विश्लेषण किया। इस दौरान उन्होंने एक खास कॉम्बिनेशन बताया है। उनकी टीम में रविंद्र जडेजा समेत चार स्पिनर शामिल हैं। दरअसल पहला टेस्ट मैच गॉल में होना है। श्रीलंका की यह पिच नहीं हर पिच लगभग स्पिनरों के लिए फायदेमंद होती है।

बुमराह को आराम, गुरनूर कर सकते डेब्यू!

गॉल के स्पिन फ्रेंडली माहौल को देखते हुए अश्विन ने अपनी प्लेइंग 11 में सिर्फ दो तेज गेंदबाजों की ही जगह रखी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पहले टेस्ट में कम से कम बुमराह को आराम देना चाहिए। क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आग ज्यादा से ज्यादा वनडे टीम इंडिया के लिए खेलने चाहिए और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए एकदम फिट रहना चाहिए।

अश्विन ने दो तेज गेंदबाजों की जगह बताई है लेकिन बुमराह को आराम देने के अलावा दो नाम नहीं बताए। हालांकि, मोहम्मद सिराज को टीम की प्लेइंग 11 में जरूर देखा जा सकता है। अगर बुमराह को आराम मिला तो प्रसिद्ध को मौका मिल सकता है, या फिर गुरनूर बराड़ भी डेब्यू कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर साई सुदर्शन फिट नहीं हुए तो देवदत्त पडिक्कल को भी मौका देने में कोई हर्ज नहीं है।

अश्विन ने ध्रुव जुरेल को नहीं चुना

अश्विन ने कहा है कि रविंद्र जडेजा नंबर 5 या नंबर 6 पर खेल सकते हैं। वहीं मानव सुतार, कुलदीप यादव को भी उन्होंने अपनी टीम में खिलाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि सारांश जैन को भी डेब्यू का मौका मिलेगा। सारांश बल्लेबाजी में सक्षम खिलाड़ी हैं और उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 85 पारियों में 2 शतक और 14 अर्धशतक सहित 2223 रन बनाए हैं। अश्विन ने अपनी टीम में ध्रुव जुरेल का नाम नहीं लिया है लेकिन सारांश को चुना है।

रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट के लिए बताया टीम इंडिया का प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल/साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, सारांश जैन, मानव सुतार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़/जसप्रीत बुमराह/प्रसिद्ध कृष्णा।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

राहुल-जडेजा का अच्छा रिकॉर्ड, शुभमन गिल, बुमराह समेत 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में खेलेंगे टेस्ट

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड घोषित हो गया है। इस टीम में मौजूद 15 में 12 भारतीय खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



