श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन कुछ दिनों पहले कर लिया गया था। भारत को श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से खेलना है और वहां की स्पिन फ्रेंडली पिच पर टीम भारत की बेस्ट प्लेइंग इलेवन पहले मैच के लिए क्या होनी चाहिए इसके बारे में भारत के बल्लेबाज अभिनव मुकुंद ने बताया। अभिनव में अपनी टीम में 15 में से जिन 4 खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया उनमें देवदत्त पडीक्कल, सारांश जैन, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार शामिल हैं।

अभिनव ने 2 ऑलराउंडर को टीम में दी जगह

अभिनव ने पहले टेस्ट के लिए जिस प्लेइंग इलेवन का चयन किया उसमें उन्होंने दो ऑलराउंडर को शामिल किया तो वहीं तेज गेंदबाज के रूप में उन्होंने टीम में दो खिलाड़ियों को मौका दिया। उन्होंने इस टीम में दोनों भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को मौका दिया जबकि साई सुदर्शन को भी टीम में शामिल किया। अभिनव ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 तेज गेंदबाज जबकि 3 स्पिनर को मौका दिया और उन्होंने ऐसा श्रीलंका की पिच को देखते हुए किया।

अभिनव ने ओपनर के रूप में अपनी प्लेइंग इलेवन में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का चयन किया जबकि साई सुदर्शन को तीसरे तो वहीं शुभमन गिल को चौथे स्थान पर रखा। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को उन्होंने बैटिंग क्रम में 5वें स्थान पर रखा जबकि रविंद्र जडेजा को छठे नंबर पर जगह दी। उन्होंने ध्रुव जुरेल को बल्लेबाजी क्रम में 7वें स्थान पर जगह दी जबकि मानव सुतार को 8वें स्थान पर रखा जो निचले क्रम पर अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं जबकि स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। कुलदीप यादव को भी उन्होंने इस टीम में जगह दी जबकि तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को मौका दिया।

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुतार, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुतार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन।

इशान नंबर 4, केएल राहुल टॉप पर; इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर केएल राहुल हैं जबकि इस लिस्ट में इशान किशन, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)